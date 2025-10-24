الجمعة 24 أكتوبر 2025
موعد سفر بعثة الأهلي إلى الإمارات للمشاركة في السوبر المصري

الأهلي
الأهلي

 يستعد النادي الأهلي للمشاركة في بطولة كأس السوبر المصري لعام 2025، المقرر إقامتها في دولة الإمارات خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وقال مصدر داخل الأهلي إن بعثة الفريق ستسافر إلى الإمارات يوم 3 نوفمبر المقبل، استعدادًا لخوض منافسات بطولة السوبر المصري.

وأضاف أن مسؤولو الأهلي أنهوا كافة الترتيبات الخاصة بالسفر والإقامة، لضمان أفضل استعداد ممكن للفريق.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة 

 ويلتقي الأهلي مع إيجل نوار بطل بوروندي في الثامنة من مساء غدٍ السبت في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها على استاد القاهرة.

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء غد السبت، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز

الجريدة الرسمية