السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

أستاذ أورام يحذر مرضى تضخم البروستاتا من الإصابة بالسرطان ويطالبهم بهذا الإجراء فورا

سرطان البروستاتا،
سرطان البروستاتا، فيتو

كشف الدكتور عماد حمادة أستاذ علاج الأورام بالمعهد القومي للأورام عن وجود فرق بين الإصابة بتضخم البروستاتا وسرطان البروستاتا، مشيرًا إلى أن أعراضهم متشابهة لذا يجب على مريض تضخم البروستاتا المتابعة لدى الطبيب حتى لا يتحول مرض تضخم البروستاتا إلى أورام.

 

مرض سرطان البروستاتا يصاب به الإنسان من عمر ٥٠ سنة حتى ٧٠ عاما 

وأضاف أستاذ علاج الأورام في فيديو توعوي على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة على موقع" فيس بوك"، أن مرض سرطان البروستاتا يصاب به الإنسان من عمر ٥٠ سنة حتى ٧٠ عامًا لذا تستهدف المبادرة الرئاسية للكشف عن سرطان البروستاتا هذه الفئة العمرية لإجراء الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، لافتا إلى أنه يمكن أن يصيب الرجال من عمر ٤٥ سنة ولكن بصورة نادرة ويكون المرض شديد المضاعفات  في هذه الحالة.

أعراض سرطان البروستاتا 

وأوضح أن أهم الأعراض التي تظهر علي المصابين بسرطان البروستاتا تشمل البول المتقطع أو البول بكثرة أو وجود دم بالبول وعند ظهور هذه الأعراض يجب اللجوء للطبيب للكشف والعلاج.

كانت حذرت وزارة الصحة من تجاهل أعراض الإصابة بسرطان البروستاتا، مشيرة إلى أن أي مريض يشعر بأعراض سرطان البروستاتا عليه التوجه لأقرب وحدة صحية للاستفادة من مبادرة الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية.

 

أعراض سرطان البروستاتا 

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض سرطان البروستاتا تشمل:


كثرة التبول 
وجود دم في البول
خلل في تدفق البول
فقدان شديد في الوزن 
ضعف جنسي

 

ما هي البروستاتا

البروستاتا عضو مهم في جسم الرجل يمكن أن تتعرض للإصابة بالأورام وتحدث  عندما تبدأ خلايا الجسم في النمو خارج نطاق السيطرة وتتحول الخلايا الموجودة في أي جزء من الجسم تقريبًا إلى خلايا سرطانية، ويمكن أن تنتشر بعد ذلك إلى مناطق أخرى من الجسم

 

وتبدأ خلايا غدة البروستاتا في النمو والبروستاتا هي غدة توجد فقط في الذكور  مكانها أسفل المثانة  وأمام المستقيم ويوجد خلف البروستاتا  غدد تسمى الحويصلات المنوية التي ينتج فيها معظم السائل للسائل المنوي. 

 

نصائح مهمة للتعايش مع مرض السكر لتجنب حدوث مضاعفات

منها السمنة والتقدم في العمر، عوامل تزيد من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا

ينمو سرطان البروستاتا وينتشر بسرعة، إلا أن معظم أنواع سرطان البروستاتا تنمو ببطء، لذا يمكن أن يصاب الإنسان بسرطان  البروستاتا دون أن يعلم ولا تظهر عليه أى أعراض.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

المعهد القومي للأورام بسرطان البروستاتا بالمعهد القومي للاورام المبادرة الرئاسية تضخم البروستاتا سرطان البروستاتا مرض سرطان البروستات وزارة الصحة

مواد متعلقة

نصائح مهمة للتعايش مع مرض السكر لتجنب حدوث مضاعفات

فى يومه العالمى، اعرفى أعراض وأسباب مرض السكري وأفضل طرق للعلاج

حقيقة انتشار مرض وبائي في قرى أطفيح بمحافظة الجيزة

كيف يسبب مرض كرون آلام الظهر وما هي طرق علاجه؟

الأكثر قراءة

رابط شغال، بث مباشر لنزال مايك تايسون وجيك بول 2024

التحقيقات تكشف دور البلوجر داليا فؤاد في عملية ترويج مخدر اغتصاب الفتيات GHP بين الشباب

جابت آخرها، ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

أستاذ أورام يحذر مرضى تضخم البروستاتا من الإصابة بالسرطان ويطالبهم بهذا الإجراء فورا

ضبط أكثر من 180 لترا من "مخدر اغتصاب الفتيات GHP" بحوزة بلوجر شهيرة وأجنبي (صور)

مباراة مجنونة، أوروجواي تتخطى كولومبيا في الثواني الأخيرة بتصفيات كأس العالم (فيديو)

اليوم، رئيس الوزراء يشهد احتفالية عودة "النصر للسيارات" للإنتاج

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

رابط شغال، بث مباشر لنزال مايك تايسون وجيك بول 2024

عينات تظهر التاريخ الجيولوجي للقمر، إنجاز هام ومفاجآت لمسبار صيني

ترامب يطالب "نيويورك تايمز" وأكبر دار نشر في العالم بـ 10 مليارات دولار تعويضا عن التشهير

ماسك يعلن عن وظائف مجانية للأذكياء فقط

المزيد

خدمات

المزيد

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads