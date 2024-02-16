4 عادات يومية لتخفيف أعراض تضخم البروستاتا

تضخم البروستاتا حالة تؤثر بشكل شائع على الرجال الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا، ولكنها يمكن أن تبدأ بمجرد وصولك إلى الثلاثينيات من العمر، وهذه الحالة التي تسمى غالبًا تضخم البروستاتا الحميد أو BPH، ليست سرطانية، ولكن يمكن أن يكون لها أحيانًا أعراض مشابهة لسرطان البروستاتا، ويُعتقد أن تضخم البروستاتا الحميد هو نتيجة لنمو الخلايا الطبيعية والتغيرات الهرمونية من هرمون التستوستيرون والديهدروتستوسترون.

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تضخم البروستاتا, فيتو

البروستاتا هي عضو مهم في الجهاز التناسلي الذكري لأنها تساعد على إنتاج السائل للسائل المنوي، ابتداءً من سن 25 عامًا تقريبًا تبدأ البروستاتا فترة نمو طبيعي تستمر طوال حياة الرجل.

يعاني جميع الرجال تقريبًا من نمو البروستاتا، ويصاب غالبيتهم بـتضخم البروستاتا الحميد مع تقدمهم في السن، وتشمل الأعراض الشائعة لتضخم البروستاتا التبول المتكرر والعاجل ومشاكل في مجرى البول وسلس البول والمراوغة والألم بعد التبول وبقاء البول في المثانة.

وتظهر على حوالي 50% من الرجال في الخمسينيات والستينيات من العمر أعراض يمكن أن تجعل الحياة اليومية محبطة، كما هو الحال مع 90% من الرجال الذين تبلغ أعمارهم 80 عامًا أو أكبر وفقًا لموقع “webmd” الطبي.

وصفات لعلاج تضخم البروستات

التمارين الرياضية

يمكن أن تتحسن التمارين الرياضية مع لياقتك العامة كما أنها تفيد صحة البروستاتا، وأظهرت الدراسات وجود صلة بين زيادة النشاط البدني وانخفاض خطر الإصابة بتضخم البروستاتا الحميد مع ممارسة أي نوع من أنواع الرياضة لها درجة معينة من الفائدة.

يمكن لأنشطة الجلوس، مثل ركوب الدراجات أن تضغط على العجان (المنطقة الواقعة بين كيس الصفن والشرج) والفخذ وهذا يمكن أن يؤدي إلى خدر أو أعصاب مقروصة، ولتجنب هذه المشكلات تأكد من استخدام مقعد واسع والمشاركة في مجموعة متنوعة من أنواع الأنشطة.

يمكن ايضًا تجربة تمارين كيجل لتقوية عضلات الحوض وتقليل تقاطر البول، للقيام بهذه التمارين قم بالضغط على العضلات التي تؤثر على تدفق البول ثم قم بإرخائها مع تكرار ذلك عدة مرات لتدريب العضلات.

إبطاء سرعة التبول

عندما تتوجه إلى الحمام تأكد من إبطاء سرعتك، وعندما تقوم بإرخاء العضلات وتترك وقتًا لتأخذ في الاعتبار تأخر البول واحتمال حدوث تقاطر، فمن المرجح أن تفرغ مثانتك تمامًا، والبول الذي يبقى في المثانة بسبب تضخم البروستاتا يمكن أن يؤدي إلى التهابات المسالك البولية أو حصوات المثانة المؤلمة.

تقليل استهلاك الكافيين والكحول

يمكن أن يؤدي الكافيين والمشروبات الكحولية إلى تهيج البروستاتا والمثانة مما يؤدي إلى الحاجة الملحة لتفريغ المثانة، ويمكن أن تضعف عضلات المثانة وتؤدي إلى زيادة تحفيز الكلى أيضًا، وإذا كنت تعاني من تضخم البروستاتا الحميد فقلل من تناول القهوة والكحول ولا تشربه على الإطلاق في وقت متأخر من الليل.

تضخم البروستاتا, فيتو

التبديل إلى الأدوية المماثلة

يمكن لبعض الأدوية العامة المتاحة دون وصفة طبية أن تؤدي إلى تفاقم أعراض البروستاتا، لذا من المهم أن تخبر طبيبك بما تتناوله، قد تشمل هذه الأدوية مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين ومزيلات الاحتقان ومدرات البول.

قد تساهم الأدوية الموصوفة لمشاكل صحية أخرى أيضًا، وقد يوصي الطبيب بالتبديل إلى أدوية بديلة أو تغيير جدول الأدوية الخاص بك لتقليل مشاكل المسالك البولية.