أيام قليلة تفصلنا على بداية العام الجديد 2026 ويزداد البحث من قبل العديد من الشباب الخريجين حول، شروط التعيين في الحكومة لعام 2026.

ونستعرض من خلال السطور التالية التفاصيل كاملة بشأن، شروط التعيين في الحكومة لعام 2026.

شروط التعيين في الحكومة لعام 2026

ونظم قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 شروط التعيين في الوظائف الحكومية أمام كل من يريد الالتحاق بالوظائف الحكومية، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للالتحاق بهذه الوظائف.

وشملت شروط التعيين في الوظائف الحكومية:

1ـ أن يتمتع المتقدم للوظيفة بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.

2ـ أن يحظى المتقدم للوظيفة بالسيرة الحميدة، وحسن السمعة.

3ـ ألا يكون المتقدم للوظيفة قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، إلا إذا مر على صدوره 4 سنوات على الأقل.

5ـ أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص

6ـ أن يكون مطابقًا لشروط الالتحاق بالوظيفة

7ـ اجتياز الامتحان الخاص لشغل الوظيفة.

8ـ يجب ألا يقل سن المتقدم للوظيفة عن 18عامًا ميلاديًّا.

موعد إعلان وظائف في الجهات الحكومية

ومن المقرر أن يتم إعلان وظائف في الجهات الحكومية في يناير المقبل في عدد من الجهات وذلك من خلال مسابقة مركزية يعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وذلك وفق احتياجات تلك الجهات ووفق ما نص عليه قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لعام 2016.

