الأشعة تحدد فترة غياب أفشة عن تدريبات الأهلي

يجري محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي أشعة اليوم للاطمئنان على إصابته في عضلة السمانة التي تعرض لها في مباراة منتخب مصر الثاني أمام الأردن في ثالث جولات كأس العرب مؤخرًا.

وتحدد نتيجة الأشعة فترة غياب أفشة عن تدريبات الأهلي حيث يخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الاصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في دور المجموعات بكأس عاصمة مصر غد الجمعة في السابعة  مساء.

ويواجه الأحمر فريق سيراميكا في 19 من الشهر نفسه، ثم غزل المحلة 23 ديسمبر، ثم يواجه المقاولون العرب في 30 ديسمبر، ثم يواجه فاركو في 10 يناير المقبل، ثم طلائع الجيش في 15 يناير.

واستأنف الأهلي تدريباته الخميس الماضي بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها عقب التعادل أمام الجيش الملكي المغربي في ثاني جولات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 

القناة الناقلة لمباريات الأهلي في كأس عاصمة مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات النادي الأهلي في كأس عاصمة مصر، مع وجود إستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

انطلاق بطولة كأس عاصمة مصر في فترة التوقف الدولي

وتنطلق منافسات كأس عاصمة مصر 2025-2026 خلال التوقف الدولي لبطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في ديسمبر المقبل، بينما ينتهي دور المجموعات في يوم 17 يناير 2026.

جدير بالذكر أن الفرق المشاركة قد قٌسمت إلى ثلاث مجموعات على النحو الآتي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

المجموعة الثانية:

بيراميدز - البنك الأهلي - بتروجيت - الجونة - مودرن سبورت - الإسماعيلي - وادي دجلة.

المجموعة الثالثة:

الزمالك - المصري - حرس الحدود - زد إف سي - الاتحاد السكندري - سموحة - كهرباء الإسماعيلية.

