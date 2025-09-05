علامات وأعراض أولية لسرطان البروستاتا وطرق الوقاية منه

غدة صغيرة بحجم حبة الجوز، قد لا يوليها الكثيرون اهتمامًا، لكنها قد تتحول إلى مصدر لمتاعب صحية كبيرة إذا تُركت دون فحص ومتابعة. إنها غدة البروستاتا، التي تُعد أورامها أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، ورغم ذلك، تبقى من أكثر الحالات قابلية للعلاج والشفاء، خاصة عند اكتشافها في مراحل مبكرة.

فمعظم الرجال المصابين بـسرطان البروستاتا لا تظهر عليهم أعراض في البداية، لكنه قد يكون الإنتباه لبعض العلامات التحذيرية، مثل التغيرات في عادات التبول أو الشعور بالألم، قد سببًا لإنقاذ حياة المريض عبر زيارة الطبيب المختص، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

علامات تحذيرية يجب الانتباه إليها

بطء أو ضعف تدفق البول

يُعدّ "تردد التبول" أو صعوبة البدء في التبول أمرًا شائعًا مع التقدم في العمر، وقد يُلاحظ الرجل أيضًا تباطؤ التدفق أو تقطعه، أو حتى توقفه تمامًا. غالبًا ما يكون السبب هو تضخم البروستاتا الحميد، لكن من المهم فحص البروستاتا للتأكد من عدم وجود أي مشكلات أخرى.

الحاجة المتكررة للتبول

الحاجة الملحة والمتكررة للتبول، خاصة أثناء الليل، قد تكون علامة على تلف الأعصاب أو وجود عدوى، أو قد تُشير إلى أن ورمًا يضغط على المثانة والإحليل، مما يزيد من الإحساس بالرغبة في التبول.

التبول المؤلم أو الحارق

الألم أو الإحساس بالحرقان أثناء التبول (عُسر التبول) عادة ما يكون مرتبطًا بالتهاب المسالك البولية، لكن في بعض الحالات، قد يكون مؤشرًا على سرطان البروستاتا، خاصة إذا اقترن بأعراض أخرى.

وجود دم في البول

ظهور الدم في البول (البيلة الدموية) قد يكون إحدى العلامات المحتملة لسرطان البروستاتا. ورغم أن هذه الحالة قد تكون مرتبطة بمشكلات صحية أخرى، مثل التهابات المسالك البولية، فإن فحصها ضروري للغاية.

ألم في البروستاتا

الألم غير المبرر في منطقة البروستاتا، وخاصة عند الجلوس، قد يكون من العلامات المبكرة للمشكلة. وهذا قد يعني أيضًا وجود عدوى، لكن طبيب المسالك البولية وحده من يمكنه تأكيد السبب.

فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء

قد يحدث سلس البول أو البراز مع التقدم في العمر أو بسبب حالات طبية أخرى، لكن إذا كان الرجل يعاني من تسرب البول أو عدم القدرة على التحكم في حركات الأمعاء، فمن الضروري استشارة الطبيب لاستبعاد الإصابة بسرطان البروستاتا.

تغيرات في الوظيفة الجنسية

قد تنبع هذه الأعراض من أسباب متعددة، لكنها قد تُشير أيضًا إلى سرطان البروستاتا.

علامات المراحل المتقدمة

تظهر هذه الأعراض عادة عندما يكون سرطان البروستاتا قد انتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم:

ألم مستمر في أسفل الظهر أو الوركين أو الصدر.

خدر في الساقين أو القدمين.

وتوجد أسباب أخرى لا حصر لها لآلام الظهر أو الوخز في أصابع القدم، وهي منفصلة تمامًا عن مشكلات البروستاتا. لكنها قد تكون أيضًا علامات على المراحل المتقدمة لسرطان البروستاتا.

نصائح لتقليل مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا

لا يمكن فعل أي شيء حيال بعض عوامل الخطر لسرطان البروستاتا، مثل العمر أو التاريخ العائلي، ولكن يمكنك اتخاذ خيارات نمط حياة تدعم صحة البروستاتا، وتشمل هذه الخطوات الصغيرة:

إجراء فحوصات دورية للبروستاتا.

الحفاظ على وزن صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تناول نظام غذائي مغذٍ.

الإقلاع عن التدخين.

