قد يؤدي إلى تلف الكلي، أعراض ومضاعفات تضخم البروستاتا

يؤدي تضخم البروستاتا الحميد إلى زيادة حجم البروستاتا، وهي مشكلة البروستاتا الأكثر شيوعًا لدى الذكور، وتؤثر في جميعهم تقريبًا مع تقدمهم في السن، وتشمل الأعراض صعوبة التبول والحاجة المفاجئة للتبول.

تضخم البروستاتا الحميد ليس سرطانيًّا، ومع ذلك تشير أعراض تضخم البروستاتا الحميد إلى حالات أكثر خطورة، بما في ذلك سرطان البروستاتا، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

العلامات التحذيرية لتضخم البروستاتا الحميد

عندما يتسبب تضخم البروستاتا الحميد في نمو البروستاتا، وقد يتسبب في انسداد مجرى البول، نتيجة لذلك، تشمل الأعراض المبكرة لتضخم البروستاتا الحميد ما يلي:

بطء التبول أو تقطيره.

صعوبة البدء في التبول.

سلس البول.

الحاجة المفاجئة للتبول.

الحاجة إلى الاستيقاظ ليلًا للتبول.

عدم القدرة على إفراغ المثانة تمامًا.

الألم أثناء التبول.

تغير لون البول.

رائحة البول كريهة.

ماذا يحدث إذا ترك تضخم البروستاتا دون علاج؟

بدون علاج، يمكن أن يتسبب تضخم البروستاتا الحميد في انسداد إضافي في مجرى البول، وقد تتفاقم الأعراض، وقد يسبب أيضًا:

عدوى المسالك البولية.

حصوات المثانة.

دم في البول (بيلة دموية).

تلف الكلى بسبب تدفق البول من المثانة إلى الكلى، ويزيد تدفق البول من الضغط على الكلى.

أسباب تضخم البروستاتا الحميد

لا يعرف مقدمو الرعاية الصحية والباحثون الطبيون على وجه اليقين ما الذي يسبب تضخم البروستاتا الحميد.

تقول إحدى النظريات أنه مع التقدم في السن، تقل كمية هرمون التستوستيرون في الجسم (انخفاض هرمون التستوستيرون) وفي الوقت نفسه، تظل مستويات هرمون الإستروجين كما هي، وقد تتسبب هذه التغيرات الهرمونية في نمو خلايا البروستاتا ومع ذلك، قد يصاب الأشخاص الذين يتناولون هرمون التستوستيرون التكميلي بتضخم البروستاتا الحميد أو يزداد سوءًا.

كما أن كبار السن لديهم مستويات أعلى من هرمون ديهيدروتستوستيرون، هو شكل أقوى من هرمون التستوستيرون الذي يزيد من حجم البروستاتا.