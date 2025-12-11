الخميس 11 ديسمبر 2025
اقتصاد

انخفاض البتلو، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة اليوم، شهدت أسعار اللحوم الحمراء تباينًا ملحوظًا اليوم الخميس، وفق أحدث نشرة صادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وسط متابعة يومية للتغيّرات في سعر اللحمة بأسواق المحافظات ومحال الجزارة.

 

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» حركة أسعار اللحوم اليوم الكندوز والضاني والبتلو بمختلف أنواعها، وفقًا لآخر تحديث رسمي، وذلك على النحو الآتي:

أسعار اللحمة الضاني الصافي

متوسط السعر: 423 جنيهًا للكيلو

التغيير: انخفاض جنيه

نطاق السعر: من 300 إلى 500 جنيه للكيلو.

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة الضاني بالعظم

متوسط السعر: 394 جنيهًا للكيلو

التغيير: ارتفاع 6 جنيهات

نطاق السعر: من 300 إلى 460 جنيهًا

أسعار اللحمة البتلو الصافي

متوسط السعر: 419 جنيهًا

التغيير: انخفاض جنيه

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة البتلو بالعظم

متوسط السعر: 386 جنيهًا

التغيير: انخفاض 5 جنيهات

نطاق السعر: 280 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز كبير السن

متوسط السعر: 355 جنيهًا

التغيير: ارتفاع 50 قرشًا

نطاق السعر: 250 – 400 جنيهًا للكيلو

أسعار اللحمة، فيتو
أسعار اللحمة الكندوز صغير السن

متوسط السعر: 406 جنيهات

التغيير: انخفاض 3 جنيهات

نطاق السعر: 340 – 500 جنيه للكيلو

أسعار اللحمة الكندوز متوسط السن

متوسط السعر: 401 جنيه

التغيير: ارتفاع جنيهين

نطاق السعر: 340 – 450 جنيهًا للكيلو

