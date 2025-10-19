تشغيل رحلة جوية أسبوعية منتظمة من أسيوط إلى القاهرة

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تشغيل رحلة جوية منتظمة أسبوعيًا بين القاهرة وأسيوط اعتبارًا من يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة الاستثمار وتيسير حركة السفر للمواطنين ورجال الأعمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تطوير شبكة النقل وربط المحافظات بوسائل حديثة ومتكاملة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الرحلة ستسير كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع، حيث تغادر الطائرة مطار القاهرة الدولي في الثامنة صباحًا متجهة إلى مطار أسيوط الدولي، على أن تعود الرحلة من أسيوط إلى القاهرة في السابعة مساءً من اليوم نفسه، بما يضمن وسيلة انتقال مريحة وآمنة وسريعة تلبي احتياجات جميع الفئات.

تشغيل الخط الجوي المنتظم

وأكد اللواء الدكتور هشام أبو النصر أن تشغيل الخط الجوي المنتظم يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الاستثمارية والسياحية بمحافظة أسيوط، ويسهم في دعم الأنشطة الاقتصادية وتسهيل حركة المستثمرين وتنشيط السياحة الداخلية، فضلًا عن تعزيز مكانة أسيوط كمركز تنموي جاذب للمشروعات الجديدة.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الحجز متاح عبر مكتب هيئة تنمية الصعيد بمقر الغرفة التجارية بأسيوط (الدور الرابع)، أو من خلال الاتصال على الرقم 01503413900 للحجز والاستعلام، مؤكدًا حرص المحافظة على توفير قنوات تواصل ميسرة لجميع الراغبين في الاستفادة من الخدمة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي نتيجة تنسيق وتعاون مستمر بين الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا دراسة زيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع حجم الإقبال المتزايد على النقل الجوي ومع الأهمية الاقتصادية والسياحية للمحافظة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا أن العمل مستمر لتوفير خدمات متطورة تواكب تطلعات المواطنين والمستثمرين.

وقال: نسعى جاهدين لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، وجعل أسيوط واحدة من المحافظات الجاذبة للاستثمار والسياحة والخدمات المتكاملة بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية في صعيد مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.