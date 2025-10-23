الخميس 23 أكتوبر 2025
صدمة لليفربول بعد إصابة نجم الفريق أمام فرانكفورت

ليفربول
ليفربول

تلقى نادي ليفربول الإنجليزي ومدربه آرني سلوت خبرًا صادمًا، بشأن الإصابة التي تعرض لها الظهير الأيمن الهولندي، جيريمي فريمبونج، خلال مواجهة فرانكفورت الألماني.

وجاءت الإصابة في وقت مبكر من مباراة ليفربول الأخيرة أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، والتي فاز بها "الريدز" بخمسة أهداف مقابل هدف.

ولم يتمكن فريمبونج، المنتقل حديثًا إلى ليفربول بداية الموسم، من إكمال المباراة، ليغادر أرض الملعب في الدقيقة 19، حيث ظهرت عليه علامات الإحباط أثناء خروجه.


أوضح أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، بأن إصابة الظهير الهولندي سيئة للغاية، حيث إصيب بتمزق في عضلة "الهامسترنج".

وستجبر الإصابة اللاعب على الغياب عن الملاعب لفترة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وبالتالي عدم اللعب في العديد من المباريات الهامة للريدز.

