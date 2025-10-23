الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سعود عبد الحميد يحسم موقفه من العودة إلى الدوري السعودي

سعود عبدالحميد،فيتو
أفادت صحيفة "الرياضية" السعودية، بأن سعود عبد الحميد، ظهير أيمن فريق لانس، والمعار من روما الإيطالي رفض بشكلٍ قاطعٍ العودة إلى دوري روشن السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في يناير المقبل، مفضّلًا البقاء في الدوري الفرنسي.

وبحسب الصحيفة قد دخلت أربعة أندية في صراعٍ قويٍّ من أجل التعاقد مع سعود عبد الحميد، حيث تسعى لاستقطابه في الميركاتو المقبل، في ظلّ عدم مشاركته بشكلٍ أساسيٍّ مع فريقه الحالي.

وراجت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية تؤكّد قرب عودة سعود عبد الحميد إلى دوري روشن السعودي، بعد عدم مشاركته بشكلٍ منتظمٍ مع ناديه الفرنسي، إضافةً إلى اهتمام أندية الهلال والاتحاد والنصر ونيوم بضمه.

وأوضح التقرير، نقلًا عن مصدرٍ قريبٍ من اللاعب، أن جميع الأخبار التي ظهرت غير صحيحة، وأن الظهير الدولي ما زالت لديه رغبةٌ في الاستمرار بالمسابقات الأوروبية من خلال بوابة الدوري الفرنسي، دون التفكير في العودة حاليًا.


ورغم أن سعود شارك لمدة 17 دقيقة فقط في آخر مباريات لانس، والتي جاءت أمام نادي باريس ضمن الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026، فإن الظهير الدولي السعودي لم يلعب كثيرًا في المجمل خلال الموسم الرياضي الحالي.

 

وكان عبد الحميد قد مثّل روما الموسم الماضي، وشارك معه في 18 مباراةً رسميةً بمختلف البطولات، قبل أن تتم إعارته في الموسم الجاري إلى لانس الفرنسي.

الجريدة الرسمية