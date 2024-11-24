الأحد 24 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

أسباب تراجع نسبة الرضاعة الطبيعية بين المواليد

الرضاعة الطبيعية،
الرضاعة الطبيعية، فيتو

قال الدكتور عمرو حسن، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان انه مع زيادة نسبة الولادة القيصرية، تراجعت معدلات الرضاعة الطبيعية.

أسباب تراجع معدلات الرضاعة الطبيعية 

 

وأشار إلى أن السبب في تراجع نسبة الالتزام بالرضاعة الطبيعية هو استسهال السيدات بالرضاعة الصناعية ورغبة السيدات في الحفاظ علي مظهر الجسم.


يجب علي السيدات عدم الاستعجال في الرضاعة الصناعية 

 

وأوضح أنه يجب على السيدات عدم الاستعجال في الرضاعة الصناعية، لافتا إلى أنه بعد الولادة يكون لبن الأم ضعيفًا  في أول ٣ أيام ويسمى بلبن السرسوب ورغم قلة كميته إلا أنه مغذٍ ويمد الطفل بما يحتاج إليه من عناصر غذائية ثم في اليوم الثالث بعد الولادة يبدأ لبن الأم يتوفر للمولود 

 

وأكد أن الطفل إذا اعتاد على طعم اللبن الصناعي الذي يحتوي على سكريات يرفض بعد ذلك الرضاعة الطبيعية، ويختار اللبن الصناعي.  

 

وكشف المعهد القومي للتغذية عن فوائد ومزايا الرضاعة الطبيعية للأمهات والأطفال.

 

فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والمولود

وقال المعهد القومي للتغذية إن جسم الأم يستعد للرضاعة الطبيعية اثناء الحمل مشيرا إلى أن الرضاعة الطبيعية تفرز هرمون الأوكسيتوسون الذي يقلل من التوتر والقلق.

وأوضح معهد التغذية أن الرضاعة الطبيعية تمد الطفل بالأجسام المضادة التى تدعم جهاز المناعة مدى الحياة.

وأشار معهد التغذية أن الرضاعة الطبيعية تحمي الطفل من الأمراض المعدية موضحا أن الأطفال الذين يحصلون على الرضاعة الطبيعية يحققون علامات أعلى في معدل الذكاء.

 

الرضاعة الطبيعية تفرز ما يسمى بـ"هرمون الحب"

 

وكشف المعهد القومي للتغذية أن الرضاعة الطبيعية تفرز ما يسمى بـ "هرمون الحب" وتقلل من مشاعر القلق والتوتر والذي يصيب الأمهات بعد الولادة بشكل خاص بسبب تغير نمط الحياة.

الأم عرضة للتوتر والقلق 

وأشار إلى أنه بعد الولادة تقل ساعات النوم وتصبح الأم عرضة للتوتر والقلق وعندما ترضع طفلها يفرز الجسم هرمون الاوكسيتوسون "هرمون الحب" والذي يساعد على الشعور بالآمان.

 زيادة إدرار اللبن

أوضح أهمية ومميزات لبن الأم بالنسبة للطفل: ​

١- آمن ونظيف ويحتوي على أجسام مضادة تحمي الطفل من معظم الأمراض التي تصيبه في مرحلة الطفولة.​

٢- يمد الطفل بالمواد الغذائية والطاقة ويكون ذلك بحسب المرحلة العمرية:​

أ- أول ستة أشهر من العمر: إمداد كامل. ​

ب- النصف الثاني من السنة الأولى من العمر: أكثر من نصف الإمداد. ​

ج- السنة الثانية من العمر: أكثر من ثلث الإمداد. ​

٣- الأطفال الذين يتلقون رضاعة طبيعية يظهرون أداء أفضل في اختبارات الذكاء كما أنهم قلما يكون لديهم زيادة في الوزن ويكونون أقل عرضة للإصابة بمرض السكر.​

نصيحة مهمة يجب اتباعها لتجنب مضاعفات مرض السكر

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وتحتاج الأم المرضعة إلى نظام غذائي خاص يساعد في زيادة إدرار اللبن ومن الطبيعي أن أي أم ترغب في التأكد من أنها  تنتج ما يكفي من الحليب للطفل ولا يوجد دليل علمي قوي يثبت أن أي أطعمة معينة ستزيد من إدرار الحليب.

 

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