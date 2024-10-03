المركز القومي للبحوث يستضيف ورشة عمل حول الرضاعة الطبيعية

ينظم المركز القومي للبحوث، الثلاثاء المقبل، ورشة عمل موسعة حول أهمية الرضاعة الطبيعية وأثرها في صحة الأم والطفل، وذلك بحضور نخبة من الخبراء والأطباء المتخصصين في مجال صحة الأمومة والطفولة.

تتناول الورشة العديد من المحاور الهامة، حيث سيتم تسليط الضوء على الفوائد الصحية للرضاعة الطبيعية للأم والطفل، وأفضل الممارسات لتشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية، وكيفية التعامل مع التحديات التي قد تواجه الأمهات المرضعات.

ومن المقرر أن تشهد الورشة مشاركة واسعة من الأطباء والممرضات وأخصائيي التغذية، وأكدت الدكتورة إيمان كامل القائمة بأعمال عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، على أهمية الرضاعة الطبيعية كأفضل تغذية للرضيع، مشيرة إلى أن الورشة تأتي في إطار حرص المركز على دعم الأمهات وتوعيتهن بأهمية الرضاعة الطبيعية.

من جانبها، أكد الدكتورة أمل الطويل، أستاذ طب الأطفال واستشاري الرضاعة الطبيعية، على أهمية الدور الذي يلعبه الأطباء والممرضات في تشجيع الأمهات على الرضاعة الطبيعية وتقديم الدعم اللازم لهن.

وسيتم من خلال الورشة، التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتشجيع الرضاعة الطبيعية، وتوفير الدعم اللازم للأمهات المرضعات.

جدير بالذكر أن الورشة تأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بزيادة معدلات الرضاعة الطبيعية وتحسين صحة الأمهات والأطفال.