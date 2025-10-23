الخميس 23 أكتوبر 2025
سقوط أم وطفلها الرضيع من الطابق الرابع في البحيرة

​شهدت مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة اليوم الخميس حادثًا أليمًا، حيث أصيبت ربة منزل وطفلها الرضيع بإصابات بالغة، إثر سقوطهما من شرفة شقتهما بالطابق الرابع.

سقط الطفل أولًا من يد والدته على تندة شرفة الطابق الثالث

​تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بسقوط السيدة، وتُدعى مها صبري رجب (39 عامًا)، وطفلها محمد عمر (عام ونصف)، من شرفة مسكنهما بمنطقة مساكن مبارك، و​كشفت المعاينة أن الحادث وقع عندما سقط الطفل أولًا من يد والدته على تندة شرفة الطابق الثالث، وفي محاولة من الأم لإنقاذه، اختل توازنها وسقطت هي الأخرى أرضًا بالشارع، و​أصيبت الأم وطفلها بكسور ونزيف في المخ، ووُصفت حالتهما بأنها سيئة وحرجة، وقد تم نقلهما على الفور إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج.

السقوط كان عرضيًا

​أكد شهود العيان عدم وجود شبهة جنائية، حيث أشاروا إلى أن السقوط كان عرضيًا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المعنية مباشرة الإجراءات القانونية للوقوف على كافة ملابسات الحادث.

البحيرة إيتاى البارود الرضيع بالطابق الرابع سقوطهما شرفة شقتهما الأجهزة الأمنية

