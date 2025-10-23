أئمة أوقاف الإسماعيلية يحذرون من الانفلات الأخلاقي والتحرش ضمن مبادرة "صَحِّح مفاهيمك"

عقدت مديرية أوقاف الإسماعيلية، برئاسة فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير المديرية، عددًا من الدروس والندوات الدعوية بمساجد المحافظة.

مبادرة صحح مفاهيمك

وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صَحِّح مفاهيمك»، التي تهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية وتصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع.

جانب من الندوات، فيتو

خطورة الانفلات الأخلاقي وأثره على الأسر والمجتمع

تناول الأئمة خلال اللقاءات المقامة بمساجد الإسماعيلية خطورة الانفلات الأخلاقي وأثره في هدم الأسر والمجتمعات، محذرين من ظاهرة التحرش بأشكاله المختلفة.

العفة والطهارة في الإسلام

ومؤكدين أن الإسلام جعل العفة والطهارة من أعظم صفات المؤمنين، وأن صيانة العرض واحترام الآخر من القيم التي دعا إليها الشرع الحنيف.

جانب من الندوات، فيتو

كما شدد الأئمة خلال الندوات على أن التحرش جريمة أخلاقية قبل أن يكون جريمة قانونية، وأن التهاون في القيم والسلوكيات هو السبب الرئيس في تفكك المجتمعات، داعين الشباب إلى التمسك بالدين والحياء والقدوة الحسنة.

جانب من الندوات، فيتو

وتأتي هذه الدروس في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الوعي الديني الرشيد ومواجهة الظواهر السلبية بفكر وسطي مستنير، يسعى لبناء الإنسان أخلاقيًا وسلوكيًا.

