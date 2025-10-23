الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أئمة أوقاف الإسماعيلية يحذرون من الانفلات الأخلاقي والتحرش ضمن مبادرة "صَحِّح مفاهيمك"

جانب من الندوات،
جانب من الندوات، فيتو

عقدت مديرية أوقاف الإسماعيلية، برئاسة فضيلة الشيخ عبدالخالق محمد عطيفي، مدير المديرية، عددًا من الدروس والندوات الدعوية بمساجد المحافظة. 

أوقاف الإسماعيلية تطلق مشروع إحياء رواية الإمام ورش (صور)

وكيل أوقاف الإسماعيلية يشدد على تحديث قاعدة البيانات شهريًا بالمساجد

مبادرة صحح مفاهيمك 

وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صَحِّح مفاهيمك»، التي تهدف إلى ترسيخ القيم الأخلاقية وتصحيح المفاهيم المغلوطة في المجتمع. 

جانب من الندوات، فيتو
جانب من الندوات، فيتو

خطورة الانفلات الأخلاقي وأثره على الأسر والمجتمع 

تناول الأئمة خلال اللقاءات المقامة بمساجد الإسماعيلية خطورة الانفلات الأخلاقي وأثره في هدم الأسر والمجتمعات، محذرين من ظاهرة التحرش بأشكاله المختلفة. 

 

العفة والطهارة في الإسلام

 ومؤكدين أن الإسلام جعل العفة والطهارة من أعظم صفات المؤمنين، وأن صيانة العرض واحترام الآخر من القيم التي دعا إليها الشرع الحنيف. 

جانب من الندوات، فيتو
جانب من الندوات، فيتو

كما شدد الأئمة خلال الندوات  على أن التحرش جريمة أخلاقية قبل أن يكون جريمة قانونية، وأن التهاون في القيم والسلوكيات هو السبب الرئيس في تفكك المجتمعات، داعين الشباب إلى التمسك بالدين والحياء والقدوة الحسنة.

جانب من الندوات، فيتو
جانب من الندوات، فيتو

وتأتي هذه الدروس في إطار حرص وزارة الأوقاف على نشر الوعي الديني الرشيد ومواجهة الظواهر السلبية بفكر وسطي مستنير، يسعى لبناء الإنسان أخلاقيًا وسلوكيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اوقاف الاسماعيلية الاسماعيلية بالاسماعيلية مديرية اوقاف الاسماعيلية التحرش الانفلات الاخلاقي

مواد متعلقة

غدا انطلاق فعاليات ديفيليه مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الـ25

السجن عامين للمتهمين بالتعدي على فنى مزلقان بالإسماعيلية

أوقاف الإسماعيلية تطلق مشروع إحياء رواية الإمام ورش (صور)

وكيل التعليم بالإسماعيلية يشيد باستخدام البرمجة والذكاء الاصطناعي في مدارس فايد

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام فيكتوريا بلزن 0/2 في الشوط الأول

نوتنجهام فورست يتقدم على بورتو 1-0 في الشوط الأول

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

لحظة وصول يورتشيتش استديو يا مساء الأنوار حاملا كأس السوبر الأفريقي (فيديو)

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن نسبة الهواتف المغلقة بسبب الضريبة

محمد صلاح يظهر مع مسئول في اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحمار في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

المزيد
الجريدة الرسمية