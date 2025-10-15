وكيل أوقاف الإسماعيلية يشدد على تحديث قاعدة البيانات شهريًا بالمساجد

شدد فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية،على ضرورة تحديث قاعدة البيانات شهريًا واستكمال جميع السجلات الخاصة بالمساجد والزوايا والملحقات ودور المناسبات وعدادات المياه والكهرباء.

جانب من الاجتماع، فيتو

وكذا تسجيل حالة الفرش، مع إرسال إخطار بصحة هذه البيانات للمديرية.





وعقد فضيلة الشيخ عبد الخالق محمد عطيفي وكيل وزارة الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، أمس الثلاثاء،اجتماعًا موسّعًا بديوان عام المديرية.

وشهد الاجتماع فضيلة الدكتور ربيع غازي مدير الدعوة، والقيادات الدعوية ومسئولي المساجد بجميع الإدارات الفرعية.

وخلال الاجتماع، وجّه فضيلة الشيخ. عبدالخالق، بضرورة الالتزام التام بتعليمات الوزارة، ومراعاة الدقة والانضباط فى الإحاطة الكاملة بكل ما يستجد بالمساجد في نطاق كل إدارة فرعية، متابعة الحالة الهندسية للمساجد، خاصة المغلقة هندسيًا (إحلال وتجديد).

مع تحديد تواريخ الغلق والافتتاح وإخطار المديرية بذلك.

بالإضافة إلى إعداد خطوط سير واضحة لجميع مسئولي المساجد بجميع الإدارات الفرعية وإخطار المديرية بها، و توقيع كل مفتش على المساجد التي تقع ضمن خط سيره مع توثيق التفاصيل الدقيقة لكل مسجد، العمل على تركيب كاميرات مراقبة في جميع المساجد قدر المستطاع، حفاظًا على أمن بيوت الله وحسن متابعتها.



وأكد فضيلته في ختام الاجتماع أن هذه التوجيهات تأتي ضمن خطة المديرية لضبط العمل الميداني، وتحقيق أعلى درجات المتابعة والانضباط داخل المساجد ومرافقها، تنفيذًا لتعليمات معالي وزير الأوقاف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.