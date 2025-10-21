وكيل التعليم بالإسماعيلية يشيد باستخدام البرمجة والذكاء الاصطناعي في مدارس فايد

أجرى أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية بعدد من مدارس إدارة فايد التعليمية.

وبدأ جولته بزيارة مدرسة محمود سليم الثانوية بنات، يرافقه موريس حلقة وكيل الإدارة بفايد.

متابعة الفصول الدراسية

وقام وكيل وزارة تعليم الإسماعيلية بمتابعة الفصول الدراسية للوقوف على مستواهم العلمى ومتابعة سير العملية التعليمية وتشجيع الطلاب على الجد والاجتهاد، واطمأن على تفاعلهم مع المعلمين ومطابقة قوائم الفصول للتعليمات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية، وكذا جاهزية المدرسة وتوافر كافة الخدمات والأدوات المساعدة والمعامل بها.

وأشاد بتفاعلهم مع منهج البرمجة والذكاء الاصطناعي ووصولهم إلى المنصة اليابانية كيريو التى وفرتها الوزارة من أجل إعداد أجيال مبتكرة تجتهد لتحقيق طفرة علمية فى المجتمع.

إشادة بتفعيل المنصات الإلكترونية

كما تابع وكيل الوزارة تفعيل المنصات الإلكترونية والتقييمات لطلاب الثانوية العامة، مؤكدًا على أن وزارة التربية والتعليم تسعى جاهدة إلى ضمان وصول الخدمة التعليمية كاملة لجميع الطلاب فى بيئة آمنة ومنضبطة.

كما حرص وكيل الوزارة على الاطمئنان على وصول الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلاب، وتابع القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي وسد العجز فى هيئة التدريس مشددًا على ضرورة متابعة انضباط العملية التعليمية داخل الفصول والالتزام بمنهج الوزارة وخططها المعتمدة.

وكما تفقد مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، وشدد على أهمية تطبيق برنامج تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ الضعاف تحت إشراف التوجيه المختص والتعليم الابتدائى والتأكد من إتقان التلاميذ القراءة والكتابة بشكل عملى داخل الفصول.

تفعيل دور المتعلمين في المسابقات

كما وجه وكيل الوزارة بضرورة تفعيل مشاركات التلاميذ فى فاعليات ومسابقات الأنشطة التربوية من مكتبات وتربية اجتماعية ورياضية وكشفية وفنية؛ لما تحققه من ارتباط وجذب للمدرسة وبناء وصقل شخصية الطلاب، مع الاهتمام بتشجير ونظافة المدرسة ومتابعة حضور الطلاب وانتظامهم بالمدرسة وتسجيل الغياب اليومى أولا بأول مع إخطار أولياء الأمور بموقف غياب أبنائهم.

وأكد أيمن موسى وكيل الوزارة خلال جولته على أن الزيارات الميدانية المتواصلة تسهم فى تحقيق الانضباط وتحسين جودة الأداء التعليمي داخل المدارس وأن مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية تسير وفق توجيهات الوزارة وتعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل النتائج وتسعى لأن يكون هذا العام الدراسي مختلفا ومتميزا يحمل فى طياته الأمل والطموح ويمهد للطلاب طريق التفوق والتميز.

