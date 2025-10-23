خدعة كوشنر، تفاصيل مخطط أمريكي لتقسيم غزة إلى منطقتين بين إسرائيل وحماس

تقسيم غزة، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مخطط أمريكي لـ تقسيم غزة إلي منطقتين، إحداهما تسيطر عليها إسرائيل، والثانية تقع تحت سيطرة حماس، مع بدء الإعمار فى المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال.

مخطط أمريكي لتقسيم غزة إلى منطقتين

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها نشرته، مساء الأربعاء: إن الولايات المتحدة وإسرائيل تدرسان خطة تقسيم غزة إلى منطقتين منفصلتين تسيطر عليهما إسرائيل والحركة، كحل مؤقت لحين نزع سلاح حماس وإبعادها عن السلطة.

غزة، فيتو

وأشار تقرير الصحيفة الأمريكية، إلى أن جوهر هذه الخطة يتمحور حول كيفية نزع سلاح حماس، وتشكيل سلطة بديلة يمكنها إدارة القطاع وخلق بيئة آمنة لتدفق استثمارات بمليارات الدولارات لإعادة الإعمار.

جاريد كوشنر يكشف ملامح مخطط تقسيم غزة

ونقلت وول ستريت جورنال، على لسان جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي قوله: إن هناك اعتبارات تجري الآن في المنطقة التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، ما دام يمكن تأمين ذلك، لبدء بناء ما اسماها "غزة جديدة" من أجل إعطاء الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة مكانًا للذهاب إليه، ومكانًا للحصول على وظائف، ومكانًا للعيش فيه.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن تلك الخطة أثارت قلقًا لدى وسطاء عرب شاركوا في محادثات السلام؛ إذ قالوا إن الولايات المتحدة وإسرائيل طرحتا الفكرة خلال المفاوضات، وأكدت الحكومات العربية معارضتها الصريحة لفكرة تقسيم غزة، محذرة من أن هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام تكريس وجود دائم لإسرائيل داخل القطاع.

