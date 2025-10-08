الأربعاء 08 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

اكسيوس: ويتكوف وكوشنر لن يغادرا مصر دون اتفاق لإطلاق الرهائن وإنهاء الحرب

ويتكوف وكوشنر، فيتو
ويتكوف وكوشنر، فيتو

أفاد موقع أكسيوس عن مسئولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر لن يغادرا مصر دون اتفاق لإطلاق الرهائن وإنهاء الحرب.

 

ووصل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى شرم الشيخ في مصر، الأربعاء، للانخراط بالمفاوضات الجارية بشأن إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، بحسب ما ذكر مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد.


وذكر موقع "أكسيوس" في وقت سابق، أن لقاءً جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع فريقه للأمن القومي، الثلاثاء، لمناقشة تقدم مفاوضات اتفاق غزة قبل أن يغادر مبعوثاه ويتكوف وكوشنر إلى مصر.

يأتي ذلك في ظل ضغط يمارسه ترامب وفريقه بقوة من أجل أن يُنهي كلٌّ من إسرائيل وحركة حماس مفاوضاتهما في غضون أيام.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل إسرائيل وحركة حماس أكسيوس الأمريكى دونالد ترامب الرئيس الأمريكى

مواد متعلقة

وصول ويتكوف وكوشنر إلى شرم الشيخ للمشاركة في مفاوضات إنهاء حرب غزة

أكسيوس يكشف تفاصيل اجتماع ترامب مع كوشنر وبلير بشأن غزة

الأكثر قراءة

هارب من حكم بالمؤبد في قضية رشوة، التفاصيل الكاملة للقبض على رئيس حي شرق الإسكندرية

مديرة مدرسة تثير الغضب، رفضت دخول طالبة إلى فصلها وأجبرتها على نظام البكالوريا (فيديو)

السيسي: ما حدش يقدر على مصر

8 رسائل قوية من وزير الداخلية في حفل الشرطة 2025

بعد استبعاد أحمد رسلان من ترشيحات النواب، مصادر: قيادات القبائل يطلبون من العرجاني التدخل

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

الداخلية تحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة

رئيس أكاديمية الشرطة يعلن نتيجة 2025 بنسبة نجاح 7. 99%

خدمات

المزيد

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الأربعاء

قفزة في أسعار الذهب اليوم وهذا العيار يسجل 6154 جنيها

بعد القفزة الكبيرة، آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025 ببداية التعاملات

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8-10-2025

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشفاء من الشلل في المنام وعلاقته بالتوقف عن ارتكاب المعاصي

أدعية من القرآن والسنة لطلب الرزق، رددها في كل صباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 8 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads