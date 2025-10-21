أهالي الأسرى الإسرائيليين يطالبون ويتكوف وكوشنر بعدم الاستسلام حتى عودة أبنائهم

قالت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين: إن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر التقيا في تل أبيب بأسرى أُطلق سراحهم من غزة الاثنين الماضي.

وقالت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين الأسرى المفرج عنهم إنهم طالبوا ويتكوف وكوشنر بعدم الاستسلام حتى عودة بقية الأسرى.

وأضافت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين: ويتكوف أكد التزام واشنطن بتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة.

وقبل وقت سابق، أعلنت هيئة عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين أنها طالبت الحكومة بتجميد تنفيذ المراحل التالية من اتفاق غزة، إلى حين قيام حركة حماس بتسليم جميع جثامين الرهائن الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا في القطاع.

بيان هيئة الأسرى الإسرائيليين

وجاء في بيان الهيئة: "لا يمكن القبول بمواصلة تنفيذ الاتفاق بينما لا تزال جثامين أبنائنا محتجزة لدى حماس.. نطالب الحكومة بربط أي خطوة مستقبلية بتنفيذ هذا البند الإنساني أولًا".

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلًا عن مسئول سياسي رفيع المستوى، أن عدم قيام حركة حماس بإعادة جثامين الرهائن الإسرائيليين الذين توفوا في غزة، قد يعرّض اتفاق غزة للخطر وربما يؤدي إلى إفشاله بالكامل.

الموقف بشأن تأخير جثامين الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب الصحيفة، لم تتخذ القيادة الإسرائيلية قرارًا رسميًا بعد بشأن ما إذا كان تأخير تسليم الجثامين يُعدّ خرقًا فعليًا للاتفاق أو “تأجيلًا مؤقتًا” يمكن معالجته عبر القنوات الأمنية والوساطة الدولية.

