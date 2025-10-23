الخميس 23 أكتوبر 2025
مصادر: مصر تكثف اتصالاتها مع أمريكا لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة

غزة، فيتو
نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر قولها: إن مصر تكثف اتصالاتها مع الولايات المتحدة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق السلام العادل بالمنطقة


مصادر: مصر تكثف اتصالاتها مع أمريكا لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة

ويأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والشروع في إعادة إعمار القطاع.

وأجرى نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو زيارة إلى إسرائيل لضمان استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وحذر وزير الخارجية الأمريكى، ماركو روبيو، قبيل زيارته لإسرائيل من أن خطة إسرائيل لتقديم مشروع قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تهدد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة.

اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وقال روبيو -في تصريحات للصحفيين على مدرج المطار قبل صعوده إلى طائرته المتجهة إلى إسرائيل: إن موافقة الكنيست على تقديم مشروع قانون يفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية تشكل تهديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

مشروع قانون في الكنيست

وأضاف:" لقد أقرّوا مشروع قانون في الكنيست، لكن الرئيس دونالد ترامب أوضح أننا لا ندعم هذا الأمر في الوقت الحالي".

