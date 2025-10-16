الجمعة 17 أكتوبر 2025
خارج الحدود

أكسيوس: الولايات المتحدة أكدت لإسرائيل اهتمامها بمواصلة تنفيذ اتفاق غزة

رون ديرمر
رون ديرمر

ذكر موقع أكسيوس، في تقرير له اليوم الخميس، أن وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر تحدث إلى المبعوثين الأمريكيين ستيفن ويتكوف وجاريد كوشنر، وبحث قضية جثامين الأسرى ومواصلة تنفيذ اتفاق إنهاء حرب غزة.
 

أمريكا مهتمة بتنفيذ اتفاق غزة

وأكد موقع أكسيوس أن قائد القيادة الوسطى الأمريكية شارك في الاتصال الهاتفي بين ديرمر وويتكوف وكوشنر.
 

وأكدت الولايات المتحدة لإسرائيل اهتمامها بمواصلة تنفيذ اتفاق غزة رغم التأخير في إعادة جثامين الأسرى.

حماس تواصل جهود العثور على جثامين أسرى الاحتلال 

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس بتسليم باقي جثث الأسرى الإسرائيليين.

ومن جانبه أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حركة حماس تبذل جهودا من أجل العثور على باقي الجثامين. 

 

