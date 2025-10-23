عبور 87 شاحنة إماراتية محمّلة بالمساعدات إلى غزة خلال أسبوع

عبرت خلال الأسبوع الجاري 87 شاحنة مساعدات إماراتية الأراضي المصرية بمعبر رفح في طريقها إلى معبر كرم أبو سالم تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة، ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناته.

وتضمنت الشاحنات مساعدات إغاثية وغذائية متنوعة وملابس للأطفال ضمن حملة «كسوة الشتاء»، مقدمة من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في إطار المبادرات الإنسانية التي تنفذها الإمارات لتأمين الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة في القطاع.

وتأتي هذه القافلة ضمن سلسلة من القوافل الإماراتية المنتظمة التي تمر عبر الأراضي المصرية بالتنسيق مع السلطات المصرية والإماراتية، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل آمن وسريع، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها السكان هناك.

