اعتماد 5 وحدات جديدة لطب الأسرة بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن اعتماد 5 وحدات جديدة لطب الأسرة من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار"، ليصبح إجمالي عدد الوحدات المعتمدة بالمحافظة 9 وحدات خلال شهرين فقط

اعتماد 5 وحدات جديدة لطب الأسرة بسوهاج من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

وأوضح "دويدار" أن الوحدات التي تم اعتمادها اليوم هي: وحدة طب الأسرة بالنغاميش التابعة لمركز دار السلام وحدة طب الأسرة بالبربا التابعة لمركز جرجا وحدة طب الأسرة بأم دومة التابعة لمركز طما وحدة طب الأسرة بالجلاوية التابعة لمركز ساقلتة وحدة طب الأسرة بالكوامل بحري التابعة لمركز سوهاج  

وذلك إلى جانب الوحدات الأربع التي تم اعتمادها في أواخر شهر أغسطس الماضي،وهي:وحدة طب الأسرة ببني حميل التابعة لمركز البلينا وحدة طب الأسرة بكوم بدار التابعة لمركز المنشأة وحدة طب الأسرة بالجزازرة التابعة لمركز المراغة وحدة طب الأسرة بكوم العرب التابعة لمركز طما
 

وأكد وكيل وزارة الصحة أن ما تحقق يُعد إنجازًا كبيرًا للقطاع الصحي بالمحافظة ويجسد حجم الجهود المبذولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتوفير خدمات آمنة وفعالة للمواطنين، مشيرًا إلى أن قرارات الاعتماد الصادرة عن الهيئة تأتي وفق معايير علمية دقيقة ومنهجية صارمة تعكس أعلى درجات الجودة والشفافية.

ثاني مرة خلال شهرين وفي سابقة هي الأولى من نوعها بتاريخ القطاع الصحي بسوهاج 

وأضاف "دويدار" أن اعتماد هذه الوحدات يمثل نقلة نوعية في مسار الجودة بالمنظومة الصحية بسوهاج، مؤكدًا استمرار العمل نحو زيادة عدد الوحدات المعتمدة خلال الفترة القادمة موجهًا بتكريم مديري الوحدات المعتمدة ومديري الإدارات الفنية المعنية بمديرية الصحة بسوهاج

