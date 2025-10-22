محافظ سوهاج يترأس اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا موسعًا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ومتابعة معدلات التنفيذ، وتذليل أي معوقات أو تشابكات تعوق استكمال المشروعات الجارية.

وجاء ذلك بحضور العميد أحمد مؤنس قائد مركز القيادة التخصصي، وممثلي مكتب دار الهندسة واستشاري مجلس الوزراء، ورؤساء ونواب الوحدات المحلية 7 التي تشملها المرحلة الأولى من المبادرة، إلى جانب ممثلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب، ووحدة "حياة كريمة" بالمحافظة، وممثلي شركات الغاز، والاتصالات، والكهرباء.

محافظ سوهاج يترأس اجتماعا لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمختلف المشروعات الجارية بالقرى المستهدفة، حيث تمت مناقشة المشروعات التي تم الانتهاء منها ودخلت الخدمة بالفعل، ومنها الوحدات الصحية، ومكاتب البريد، ومجمعات الخدمات، ومراكز الشباب، ومراكز تنمية الأسرة والطفل، إلى جانب المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها ولم يتم تشغيلها بعد، والمشروعات الجاري تنفيذها، ونسب الإنجاز في كل قطاع، وأبرز التحديات التي تواجه التنفيذ وسبل تجاوزها.

تسليم وتشغيل الوحدات الصحية التي تم الانتهاء منها، لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين

وأكد محافظ سوهاج ضرورة الإسراع بتسليم وتشغيل الوحدات الصحية التي تم الانتهاء منها، لضمان تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في أسرع وقت، مشددًا على أهمية الانتهاء من مشروعات محطات وشبكات الصرف الصحي ومياه الشرب، لتدخل الخدمة في القرى المستفيدة.

ووجه المحافظ بعقد اجتماعات تنسيقية بين رؤساء الوحدات المحلية والمرافق الخدمية المختلفة؛ لتسليم المشروعات المنتهية وإنهاء أي تعارضات بين المرافق، مشددًا على ضرورة التنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل وضمان الانتهاء من كافة المشروعات في التوقيتات المحددة.

محافظ سوهاج يوجه بسرعة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والداخلية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة

كما وجه المحافظ بسرعة تمهيد ورصف الطرق الرئيسية والداخلية بالقرى المدرجة ضمن المبادرة، وتذليل أي معوقات تحول دون تنفيذها، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين بالريف السوهاجي.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على عقد اجتماع تنسيقي غدا بين مديرية الصحة، والوحدات المحلية، ومكتب دار الهندسة، للانتهاء من إجراءات تسليم وتشغيل الوحدات الصحية المنتهية، مؤكدًا أن محافظة سوهاج تضع مبادرة "حياة كريمة" على رأس أولوياتها باعتبارها مشروعًا قوميًّا غير مسبوق يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع القرى والمراكز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.