الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يوافق على إقامة مبنى للإدارة التموينية ومركز خدمة المواطنين المطور بطما

الموافقة على إقامة
الموافقة على إقامة مبنى للإدارة التموينية بطما، فيتو

وافق اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، على إقامة مبنى للإدارة التموينية ومركز خدمة المواطنين المطور بطما، وإسناد تنفيذ المشروع إلى مديرية الإسكان بالمحافظة، موجها بسرعة البدء في الأعمال والالتزام بالانتهاء من تنفيذ المشروع خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر، بتكلفة تقديرية تبلغ ٤ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه.

محافظ سوهاج يوافق على إقامة مبنى للإدارة التموينية ومركز خدمة المواطنين المطور بطما

ويهدف المشروع إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التموينية بشكل ميسر ومتطور، بما يعزز كفاءة الأداء ويرفع جودة الخدمة المقدمة في نطاق مركز ومدينة طما.

 

وأكد محافظ سوهاج أن المشروع يأتي في إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الحكومية، وتوفير مقرات خدمية حديثة تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الارتقاء بمستوى الخدمات التموينية على مستوى الجمهورية.

وقد تم التوقيع على محضر استلام قطعة الأرض بموجب محضر تسليم نهائي، بحضور ممثلين عن الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما، ومديرية التموين بسوهاج، تمهيدًا لبدء الأعمال الإنشائية.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم ٤٢٥٥ لسنة ٢٠٢٤م، بتخصيص قطعة أرض بمساحة ١٥٣ مترًا مربعًا من أملاك الدولة، ضمن ترعة شطورة الملغاة زمام بندر طما، لإقامة مبنى للإدارة التموينية ومركز خدمة مواطنين مطور، وذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج طما مركز ومدينة طما مديرية التموين بسوهاج مديرية الإسكان

مواد متعلقة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

تنفيذي سوهاج يوافق على إقامة عدد من المنشآت الخدمية

مصرع "عصفور الصعيد" في تبادل للأعيرة النارية مع الشرطة بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج يفحص حالات إكلينيكية أثناء إلقاء درس عملي لطلاب الطب (صور)

رئيس مياه سوهاج يتفقد أعمال الإحلال والتجديد بمحطة معالجة صرف الكولا ومخزن الكلور

محافظ سوهاج: إنشاء نقاط تفتيش في منتصف وأواخر خطوط السير لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ سوهاج يتفقد الممشى والمرسى السياحيين بالكورنيش الغربي

مجمع إعلام سوهاج ينظم لقاءً حول الحفاظ على مرافق السكة الحديد

الأكثر قراءة

الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي بعد مرور 30 دقيقة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

الصيادلة محذرة من حقن علاج البرد: 99% من الإصابة بنزلات البرد فيروسية (فيديو)

الدوري الممتاز، بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد السكندري

شاهد، رد فعل ييس توروب بعد هدف بن شرقي في مرمى الاتحاد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سلفني شكرًا، جماهير الأهلي تسخر من الزمالك بسبب الأزمة المالية (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في التنمر وأنواعه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حكم قراءة أذكار الصباح والمساء في غير وقتها

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية