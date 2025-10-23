محافظ سوهاج يضع حجر الأساس لمشروع تأهيل وتوسعة محطة مياه غرب

قام اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، بوضع حجر الأساس لمشروع تأهيل وتوسعة محطة مياه غرب سوهاج والممول من بنك التعمير الألماني KFW، والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبنك الاستثمار الأوروبي EIB، والمفوضية الأوروبية EU ووزارة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسريةSECO، والحكومة المصرية ضمن مشروعات برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 258 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، وفريدة سلام رئيس مجلس ومدينة سوهاج، وعلي لطفي رئيس حي شرق، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية المشروع الذي يأتي ضمن جهود الدولة للنهوض بمشروعات البنية التحتية، وأن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم وتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، مشيرا أن المحطة الجديدة ستخدم 360 ألف نسمة بمدينة سوهاج، بما يساهم في زيادة كميات المياه المنتجة، موجها بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع أولًا بأول لضمان سرعة الانتهاء منه وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

من جانبه، أوضح رئيس مياه سوهاج أن المشروع يشمل إعادة تأهيل المحطة القديمة بطاقة 1000 لتر لكل ثانية، ومأخذ المحطة، والمروقات، والمرشحات، وعنبر طلمبات المياه المرشحة، وزيادة كمية المياه المنتجة من 26 ألف متر مكعب الى 34 الف متر مكعب لكل يوم، ليرتفع نصيب نصيب الفرد بالمدينة من 190 لتر إلى 210 لتر لكل يوم.

وأشار "عبدالغفار" إلى أن أعمال التنفيذ تستمر لمدة 18 شهرا من تاريخ استلام الموقع، لافتا إلى أن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى يقوم بتنفيذ 4 مشروعات أخرى بمحافظة سوهاج، تتمثل فى " مشروع صرف صحى قرية اولاد عزاز ومنطقة المنياوى"، والذى يخدم 40 ألف نسمة، وجارى بدء التنفيذ بالمشروع، وكذلك مشروع توسعات محطة صرف صحي رقم 4 بمدينة سوهاج والذى يستفيد منه 275 ألف نسمة، وجارى إعداد مستندات الطرح للمشروع، بالإضافة إلى مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطة صرف صحي رقم 5 بمدينة طهطا، والذي يستفيد منه 513 ألف نسمة، وجارى إعداد مستندات الطرح، وكذا مشروع توسعات محطة صرف صحي رقم 6 بمركز طهطا، والذى يستفيد منه 694 ألف نسمة، وجارى إعداد مستندات الطرح".

وأكد محافظ سوهاج أن الدولة تضع تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي على رأس أولوياتها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.