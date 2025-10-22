تقدم اللواء صلاح شوقى أبو عقيل أمين حزب الجبهة بمحافظة سوهاج بالاستقالة من الحزب اعتراضا على قوائم المرشحين إلى الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب الجبهة الوطنية بالقاهرة.

وجاء بيان الاستقالة كالتالي: “من منطلق مسؤوليته الوطنية والأخلاقية بعد وصفه بتجاوزات في آليات اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات النيابية والمحلية”.

أمين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يتقدم بالاستقالة

وأشار البيان إلى اعتراضه على طريقة إدارة العمل الحزبي وعدم تمكين الكفاءات المحلية من محافظة سوهاج، وغياب الشفافية تجاه القواعد الحزبية.

الأسباب والدوافع

بينما تقدم عدد كبير من الحزب بمحافظة سوهاج بعد بعد تقديم اللواء صلاح شوقى ابو عقيل أمين حزب الجبهة بمحافظة سوهاج بالاستقالة وإدراج مرشحين من خارج المحافظة ضمن قوائم الحزب.

