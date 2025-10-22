الأربعاء 22 أكتوبر 2025
محافظات

أمين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يتقدم بالاستقالة

حزب الجبهة
حزب الجبهة

تقدم اللواء صلاح شوقى أبو عقيل أمين حزب الجبهة بمحافظة سوهاج بالاستقالة من الحزب اعتراضا على قوائم المرشحين إلى الدكتور عاصم الجزار رئيس الحزب الجبهة الوطنية بالقاهرة.

وجاء بيان الاستقالة كالتالي: “من منطلق مسؤوليته الوطنية والأخلاقية بعد وصفه بتجاوزات في آليات اختيار مرشحي الحزب في الانتخابات النيابية والمحلية”. 

أمين حزب الجبهة الوطنية بسوهاج يتقدم بالاستقالة 

 

وأشار البيان إلى اعتراضه على طريقة إدارة العمل الحزبي وعدم تمكين الكفاءات المحلية من محافظة سوهاج، وغياب الشفافية تجاه القواعد الحزبية.

الأسباب والدوافع

بينما تقدم عدد كبير من الحزب بمحافظة سوهاج بعد بعد تقديم اللواء صلاح شوقى ابو عقيل أمين حزب الجبهة بمحافظة سوهاج بالاستقالة وإدراج مرشحين من خارج المحافظة ضمن قوائم الحزب.

 

الجريدة الرسمية