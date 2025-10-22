غياب نجم الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري الممتاز

تأكد غياب أحمد نبيل كوكا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال مواجهة الأحمر أمام بتروجيت والمقرر لها في الجولة الـ 12 من بطولة الدوري الممتاز بسبب الإيقاف لتعرضه للطرد.

وكان كوكا قد تعرض للطرد في الدقيقة 83 من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، بعد حصوله على الإنذار الثاني، ليغيب بذلك عن المواجهة المقبلة أمام بتروجيت والمقرر إقامتها يوم الأربعاء 29 أكتوبر الجاري.

فاز النادي الأهلي، على نظيره الاتحاد السكندري، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه النادي الأهلي نظيره إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء السبت المقبل، الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وكان الأهلي تقدم بالهدف الأول عن طريق أشرف بن شرقي في الدقيقة 15، بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق أحمد سيد زيزو، استلمها بن شرقي على صدره وأطلق تسديدة سكنت الشباك، قبل أن يضيف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للأحمر في الدقيقة 60 من ركلة جزاء، لينجح بعدها فادي فريد في تسجيل هدف الاتحاد السكندري الوحيد بالدقيقة 69.

بدأت المباراة بسيطرة من النادي الأهلي، وأهدر فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 11 بعدما راوغ أشرف بن شرقي وانطلق داخل منطقة الجزاء، ليمرر إلى تريزيجيه الذي أطلق تسديدة قوية ارتطمت في القائم الأيسر لنادي الاتحاد السكندري.

فيما رد الاتحاد السكندري في الدقيقة 14 بتسديدة من محمد توني، بعد كرة مقطوعة من محمد هاني وصلت داخل منطقة جزاء الأهلي ثم تمريرة إلى توني سددها أعلى مرمى محمد الشناوي إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 15، أحرز أشرف بن شرقي، هدف الأهلي الأول بعد عرضية من الجبهة اليمنى عن طريق محمد هاني، استلمها بن شرقي على صدره وأطلق تسديدة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة 21، أنقذ محمد الشناوي حارس الأهلي فريقه من هدف محق، بعد ركنية لصالح الاتحاد السكندري أرسلت داخل منطقة الجزاء ورأسية قوية من لاعب الاتحاد وتصدي رائع من الشناوي.

بعدها انحصر اللعب في وسط دون خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي الشوط الأول بتقدم الاحمر بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، استمرت سيطرة الأهلي، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 60 بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب لمسة يد على عبد الغني محمد، تصدى لها أحمد سيد زيزو وسجلها بنجاح محرزا الهدف الثاني للأهلي.

وفي الدقيقة 69، أحرز الاتحاد السكندري هدفه الأول بعد تمريرة رائعة من فيفور أكيم إلى أبو بكر ليادي الذي أرسل عرضية من يمين منطقة الجزاء ليسدد فادي فريد ناشىء الأهلي السابق في مرمى فريقه لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 74، أرسل محمود تريزيجيه تمريرة رائعة إلى زيزو الذي سدد كرة قوية من على حدود منطقة الجزاء لصالح الأهلي تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وفي الدقيقة 75، أهدر الاتحاد السكندري فرصة ذهبية للتعادل، بعد كرة عرضية عن طريق أبو بكر ليادي ليسدد كريم الديب كرة من داخل منطقة الستة ياردة مرت بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 79، أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم بطاقة حمراء في وجه أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بعد تدخل على فيفور أكيم، ليكمل الأهلي المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الدقيقة 86، أشهر الحكم بطاقة حمراء ثانية ولكن هذه المرة من نصيب كريم الديب لاعب الاتحاد، بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية، ليكمل الفريق السكندري ليكمل المباراة بعشرة لاعبين أيضا، لتمر الدقائق المتبقية وينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2 / 1.

تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري

جاء تشكيل الأهلي ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وجراديشار

فيما جلس على مقاعد البدلاء للأهلي كل من: مصطفى شوبير وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام وأحمد عبد القادر ومحمد شكري ومحمد مجدي أفشة ومصطفى العش وأليو ديانج وطاهر محمد طاهر.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدوري الممتاز

وضم تشكيل الاتحاد السكندري أمام الأهلي في الدوري الممتاز كلا من:

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كريم الديب، مصطفى إبراهيم، محمود شبانة، عمرو صالح

خط الوسط: عبد الغني محمد، محمد توني، محمد كناريا

خط الهجوم: أبو بكر اليادي، فافيور أكيم، فادي فريد

وجلس على دكة بدلاء الاتحاد كل من محمود جنش، محمد سامي، سيفوري إيزاك، عبدالرحمن بودي، ناصر ناصر، مؤمن شريف، أحمد عيد، جون إيبوكا، وهشام عادل.

مباراة الأهلي والاتحاد السكندري

وتعد مواجهة اليوم هي الأولى الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي، في بطولة الدوري الممتاز مع الأهلي، والثانية له بشكل عام مع الفريق، بعد أن قاد المارد الأحمر في أولى مبارياته أمام إيجل نوار البوروندي في دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدف دون رد، قبل أن يحقق توروب الانتصار الثاني له مع الفريق، ومواصلة البداية القوية في مسيرته مع القلعة الحمراء.

حكام مواجهة الأهلي والاتحاد السكندري

أداء مباراة الأهلي والاتحاد السكندري طاقم حكام مكون من:

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

بتلك النتيجة يرتفع رصيد الأهلي إلى 21 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 10 مباريات فاز في 6 مواجهات، وتعادل في 3، وتلقى هزيمة واحدة.

وفي المقابل، يتجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 8 نقاط في المركز السابع عشر بجدول الترتيب، جمعها من فوزين وتعادلين، بينما خسر في 6 مباريات.

