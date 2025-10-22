الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بايرن ميونخ يقسو علي كلوب بروج برباعية في دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا كبيرا علي نظيره كلوب بروج البلجيكي، بأربعة أهداف مقابل لا شيء في  المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أليانز أرينا» ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وسجل رباعية بايرن ميونخ كل من: لينارت كارل في الدقيقة 5 وهاري كين في الدقيقة 14 ولويس دياز في الدقيقة 34 وجاكسون في الدقيقة 79. 

تشكيل بايرن ميونخ ضد كلوب بيرج

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمير – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – رافائيل جوريرو.

وسط الميدان: جوشوا كيميتش – مايكل أوليز – بافلوفيتش.

خط الهجوم: كارل – هاري كين – لويس دياز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بايرن ميونخ بايرن ميونخ الالماني كلوب بروج البلجيكي كلوب بروج دوري ابطال اوروبا هاري كين

مواد متعلقة

دوري أبطال أوروبا، شوط أول سلبي بين توتنهام وموناكو

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ يتقدم علي كلوب برج بثلاثية في الشوط الأول

غياب نجم الأهلي عن مباراة الفريق المقبلة في الدوري الممتاز

بعد تسجيله أمام الاتحاد، زيزو يتفوق على معلول وهدف يفصله عن أبو تريكة

أول تعليق من توروب بعد الفوز على الاتحاد في الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري الممتاز

بعد مساهمته في هدفين أمام الاتحاد، أرقام زيزو مع الأهلي بالدوري هذا الموسم

بذكريات 2022 مع الزمالك، بن شرقي يسجل من صناعة زيزو بقميص الأهلي

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بعد الجولة الـ 11 وموقف الزمالك

تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يقتنص فوزا صعبا من يوفنتوس 0/1 في دوري أبطال أوروبا

أول صور من خطوبة سارة ابنة إبراهيم حسن

حزمة تمويلية بـ 7,4 مليار يورو ودعم مصر في أزمة سد النهضة يتصدران نتائج القمة المصرية الأوروبية

زيزو يقترب من الصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ11

محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول وفرانكفورت بالدقيقة 74

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومصاعب

أفضل الأعمال في شهر جمادى الأولى وفضائله

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

المزيد
الجريدة الرسمية