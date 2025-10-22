دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونخ يتقدم علي كلوب برج بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني علي نظيره كلوب بروج البلجيكي، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «أليانز أرينا» ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وسجل ثلاثية بايرن ميونخ كل من: لينارت كارل في الدقيقة 5 وهاري كين في الدقيقة 14 ولويس دياز في الدقيقة 34.

تشكيل بايرن ميونخ ضد كلوب بيرج

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كونراد لايمير – دايوت أوباميكانو – جوناثان تاه – رافائيل جوريرو.

وسط الميدان: جوشوا كيميتش – مايكل أوليز – بافلوفيتش.

خط الهجوم: كارل – هاري كين – لويس دياز.

