صحة الدقهلية: نسعى لرفع نسب استخدام وسائل منع الحمل طويلة المدى إلى 80%

ترأس الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء أقسام النساء ومسئولي الحضانات بالمستشفيات، ومسؤولي تنظيم الأسرة بالإدارات الصحية، لمناقشة الخطة العاجلة لرفع نسب استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول وتحسين مؤشرات الأداء الخاصة بصحة الأم والطفل.

جاء ذلك بحضور الدكتور تامر الطنبولي، وكيل المديرية للطب الوقائي، والدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي.

واستعرض وكيل الوزارة نسب التغطية الحالية لوسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، موضحًا أن النسبة بلغت نحو 66% على مستوى المحافظة، فيما تستهدف الخطة الوصول إلى 80% خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور "الجزار" أهمية الحوار المباشر مع السيدات لإقناعهن بفاعلية وأمان الوسائل طويلة المفعول، مشيرًا إلى ضرورة أن يمنح الأطباء وقتًا كافيًا لكل حالة، وأن يقتصر الكشف على ثلاث أو أربع حالات في الساعة لتحقيق جودة المشورة بدلًا من الكشوفات السريعة التي تفقد التواصل الفعّال.

دور التمريض وتوسيع أعمال المشورة

وشدد "الجزار" على أهمية دور التمريض في دعم برنامج تنظيم الأسرة، موجهًا بتخصيص أربعة من أفراد التمريض في كل مستشفى ممن تلقوا التدريب اللازم على أعمال المشورة، بجانب الأطباء، لتقديم التوعية قبل وأثناء الولادة.

كما وجّه مديري إدارات المتابعة والحضانات ورعاية الأمومة والطفولة بتوفير ثمانية أفراد تمريض إضافيين لتقديم خدمات المشورة داخل المستشفيات، بواقع أربعة في الفترة الصباحية وأربعة في المسائية، مع التأكيد على تجهيز أكشاك الولادة بشنط الإسعافات الأولية وشنط الولادة الأساسية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن مستشفى السنبلاوين العام حققت نسبة 100% من المستهدف في تركيب الوسائل طويلة المفعول، مشيدًا بجهود الفريق الطبي والتمريضي في تعزيز خدمات المشورة.

وأكد "الجزار" أهمية تشجيع تركيب اللولب أثناء الولادة، وتهيئة الحالات نفسيًا لذلك قبل الولادة بفترة كافية، حتى في حال وجود مقاومة للفكرة، مشددًا على ضرورة حضور مسؤولي تنظيم الأسرة بغرف الولادة والتنسيق مع رؤساء الأقسام لمتابعة الحالات حتى في حال مغادرتها دون تركيب الوسيلة.

تحسين خدمات الولادة والحفاظ على حياة الأم والجنين

وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع تحديات غرف الولادة ببعض المستشفيات، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للحفاظ على حياة الأم والجنين، خاصة في حالات الولادات القيصرية المتكررة، مشددًا على أن الولادة الطبيعية يجب أن تكون الخيار الأول للحالات المستقرة.

وفيما يخص ملف الحضانات، تم استعراض نسب الإشغال بالمحافظة، حيث يوجد 307 حضانة مفعلة بنسبة إشغال 40%، و154 حضانة غير مفعلة.

كما وجّه "الجزار" بتشكيل لجنة لفحص حالات الوفاة داخل الحضانات، ومراجعة ملفاتها لتحديد الأسباب ومحاسبة المقصرين، إلى جانب متابعة المستشفيات ذات معدلات الوفيات المرتفعة لتحليل الوضع واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

ووجّه وكيل الوزارة بتكليف رئيس قسم لتنظيم الأسرة بمستشفى تمي الأمديد لضمان انتظام العمل وتنسيق الجهود داخل المستشفى، كما ناقش موقف إدارة ميت غمر التي تراوحت نسب استخدام الوسائل طويلة المفعول بها بين 41% و46%، مشددًا على ضرورة رفع النسبة إلى 70% وفق المستهدف المحدد.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور حمودة الجزار على أهمية الاستعانة بأطباء النساء من داخل المستشفيات للعمل في عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الصحية، لتحقيق التكامل في تقديم الخدمة ورفع كفاءة المنظومة الصحية بالدقهلية.

