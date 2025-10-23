الخميس 23 أكتوبر 2025
أخبار مصر

في حملة مكبرة، رفع أكثر من 3200 حالة إشغال مخالفة بطريق المريوطية فيصل

حملة حي الهرم
حملة حي الهرم

نفذت أجهزة محافظة الجيزة حملة إشغالات مكبرة في حي الهرم بالقطاع الشمالي، استهدفت إزالة المخالفات ورفع الإشغالات من طريق المريوطية فيصل.

وجاءت الحملة بقيادة اللواء حسن الدكروري مدير الإدارة العامة لمرافق الجيزة، وبرفقة القوة الأمنية المرافقة، وتحت إشراف ومتابعة المهندس طه عبد الصادق رئيس حي الهرم، وأكرم الناظر نائب رئيس الحي، وعمرو المعدوي مدير إدارة الإشغالات بالقطاع الشمالي، ومحمد خشبة مدير إدارة المتابعة الميدانية بالقطاع الشمالي.

 

 

وتم خلال الحملة مصادرة محتويات عدد من المقاهي المخالفة وتشميعها بمعرفة إدارة رخص المحلات، وتحرير محاضر بيئية ضد المخالفين، ورفع 3,209 حالة إشغال طريق متنوعة، وتنفيذ 8 قرارات تشميع لمواقع مخالفة، وإيداع جميع المضبوطات بمستودع الإشغالات طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة.


وأكد رئيس حي الهرم أن الحملات مستمرة بشكل يومي في نطاق الحي، تنفيذًا لتعليمات محافظ الجيزة للحفاظ على المظهر الحضاري، وضمان انسياب الحركة المرورية، والتصدي لكافة أنواع الإشغالات والتعديات على الطرق العامة.

تأتي هذه الحملة ضمن خطة محافظة الجيزة لاستعادة الانضباط وفرض القانون في شوارع وأحياء المحافظة، خاصة في المناطق الحيوية مثل المريوطية فيصل، التي تشهد كثافة مرورية عالية.
 

الجريدة الرسمية