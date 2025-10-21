غلق مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات بعرب أبو ساعد في الصف

أغلقت محافظة الجيزة مصنعًا غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات داخل المنطقة الصناعية بعرب أبو ساعد بمركز الصف.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على المصانع والأنشطة الصناعية للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة والتزامها بالاشتراطات البيئية والأمن الصناعي.

وخلال الحملة، تبين أن المصنع يمارس نشاط إعادة تدوير زيوت السيارات المستعملة دون ترخيص، ودون الالتزام بالضوابط البيئية المقررة، ما يشكل خطرًا على البيئة وسلامة العاملين والمناطق المجاورة.



وعلى الفور، تم غلق وتشميع المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مالكه، مع التنسيق بين جهاز المنطقة الصناعية وشرطة المرافق وجهاز شؤون البيئة لمتابعة تنفيذ القرار ومنع عودة النشاط مرة أخرى.

وأكد محافظ الجيزة أن المحافظة لن تتهاون مع أي منشأة غير مرخصة تمارس أنشطة تضر بالبيئة أو الصحة العامة، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالقوانين المنظمة للصناعة وحماية البيئة داخل المناطق الصناعية.

