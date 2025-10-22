إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية في البدرشين

تمكنت الأجهزة التنفيذية والزراعية بمركز البدرشين من إزالة ثلاث حالات تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية في قريتي مزغونة وأبوصير، وذلك ضمن خطة الدولة لحماية الرقعة الزراعية ومنع تآكلها.

وشملت أعمال الإزالة هدم حجرة بقرية مزغونة، وحجرة أخرى بقرية أبوصير، بالإضافة إلى إزالة سمل أسفل الأرض على مساحة 600 متر مربع كان مُعدًا لإقامة جمالون بغرض التعدي على الأرض الزراعية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلًا.

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتعليمات قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهم: الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، الدكتور محمد شطا، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.

كما تمت الإزالات بإشراف مباشر من المهندس خالد أبو العطا، وكيل وزارة الزراعة بالجيزة، وبمتابعة ميدانية من المهندس إيهاب الشيمي، مدير الإدارة الزراعية بالبدرشين، ضمن جهود مديرية الزراعة في رصد وإزالة التعديات في المهد للحفاظ على الأراضي الزراعية من التبوير أو البناء المخالف.

وتؤكد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار حملاتها اليومية في مختلف مراكز الجيزة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن التصدي الحاسم لأي تعديات على الرقعة الزراعية التي تمثل أمنًا قوميًا وغذائيًا لمصر.

