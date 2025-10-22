الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أخبار مصر

مع تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، الرعاية الصحية ترفع درجة الاستعداد بأسوان

تعامد الشمس في معبد
تعامد الشمس في معبد أبو سمبل، فيتو

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية رفع درجة الجاهزية القصوى بجميع منشآتها بمحافظة أسوان، تزامنًا مع الحدث العالمي لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل، وذلك لتأمين الفعاليات والاحتفالات، وضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين والزائرين من مختلف المحافظات والدول المشاركة في هذا الحدث العالمي الفريد.

تعزيز أقسام الطوارئ والاستقبال وغرف العمليات بجميع المستشفيات بالكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة وضعت خطة طوارئ متكاملة لتأمين الفعاليات، تشمل تعزيز أقسام الطوارئ والاستقبال وغرف العمليات بجميع المستشفيات بالكوادر الطبية والتمريضية المتخصصة، مع استمرار العمل على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة لأي حالات طارئة، فضلًا عن تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية بجميع المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستشفى أبو سمبل الدولي تمثل محورًا رئيسيًا في خطة التأمين الطبي للفعاليات، حيث جرى رفع جاهزيتها بشكل كامل ودعمها بالكوادر الطبية المتخصصة والتجهيزات الحديثة، إلى جانب نشر وحدات طبية متنقلة في محيط المعبد والمناطق السياحية الأكثر ارتيادًا بمدينة أبو سمبل، لتأمين الزائرين صحيًّا وتقديم الرعاية الطبية الفورية للحالات الطارئة.

أنشطة توعوية وترفيهية للزائرين والمواطنين خلال احتفالات تعامد الشمس

وأضاف أن مستشفى أبو سمبل الدولي تعد من أبرز الصروح الطبية في جنوب الصعيد، حيث تمتد على مساحة 6,300 متر مربع منها 4,200 متر مربع للمباني، وتعمل بطاقة استيعابية تبلغ 33 سريرًا، وتضم غرفتي عمليات مجهزتين بأحدث التقنيات الطبية، وأربع وحدات للغسيل الكلوي، وصيدليتين، ومعامل تشخيصية متكاملة تشمل فحوصات الكيمياء والفيروسات، وقسم أشعة متطور يضم جهاز أشعة مقطعية (CT) وجهازي أشعة عادية وجهاز CRM، بما يؤهلها لتقديم خدمات طبية عاجلة ومتخصصة على أعلى مستوى من الجودة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن خطة الهيئة لتأمين الفعاليات لا تقتصر على الجانب الطبي فقط، بل تمتد أيضًا لتشمل أنشطة توعوية وترفيهية للزائرين والمواطنين خلال احتفالات تعامد الشمس، إلى جانب الترويج لمشروع الهيئة للسياحة العلاجية تحت مظلة العلامة التجارية "نرعاك في مصر"، التي تعكس مكانة مصر كوجهة متميزة للعلاج والسياحة الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الصحة تبدأ تفعيل البرنامج القومي للوقاية من روماتيزم القلب

نائب وزير الصحة يتفقد ميناء رفح البري لضمان جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك 9 مستشفيات ضمن خطة التأمين الطبي للفعالية، فضلًا عن 93 مركزًا ووحدة لطب الأسرة موزعة على مختلف مراكز محافظة أسوان، لتقديم خدمات طبية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية، مشددًا على أن الهيئة تضع سلامة المواطنين والزائرين في مقدمة أولوياتها، وتعمل باستمرار على تأمين الزائرين طبيًا خلال الفعاليات القومية والمؤتمرات الدولية والاحتفالات العالمية.

