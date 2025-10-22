الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تحرك عاجل من الصحة بعد هروب سيدة مشردة من مستشفى قنا يشتبه بإصابتها بالإيدز

مستشفى قنا العام،
مستشفى قنا العام، فيتو
ads

في واقعة أثارت قلق بين سكان محافظة قنا، كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أن الحالات المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) التي تتهرب من استكمال العلاج داخل المستشفيات، لا يتم اتخاذ إجراء مباشر ضدها من قبل الوزارة.

وأوضح المصدر أن وزارة الصحة تخطر الجهات المعنية للتعامل مع الموقف والوصول إلى هذه الحالات لإقناعها بالعودة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

هروب سيدة مشردة كانت تتلقى العلاج عقب ولادتها

جاء ذلك بعد أن شهد مستشفى قنا العام واقعة هروب سيدة مشردة كانت تتلقى العلاج عقب ولادتها داخل أحد الأقسام الطبية بالمستشفى، وذلك بعد أن تم إنقاذها من الشارع بواسطة لجنة حماية الطفل، ووضع أطفالها في دور رعاية.

وأوضح مصدر بالمستشفى أن السيدة غادرت مقر العلاج دون إذن طبي أو استكمال المتابعة، رغم حالتها الصحية الحرجة، مشيرًا إلى أنه يشتبه في إصابتها بفيروس الإيدز. 

الصحة تبدأ تفعيل البرنامج القومي للوقاية من روماتيزم القلب

نائب وزير الصحة يوجه بتسريع مشروع الغسيل الكلوي في مستشفى العريش العام

وأكد المصدر أنه تم إخطار الجهات الأمنية والصحية المختصة بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الحالة حفاظا على سلامتها وسلامة الآخرين.

