تحرك عاجل من الصحة بعد هروب سيدة مشردة من مستشفى قنا يشتبه بإصابتها بالإيدز

في واقعة أثارت قلق بين سكان محافظة قنا، كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، أن الحالات المصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) التي تتهرب من استكمال العلاج داخل المستشفيات، لا يتم اتخاذ إجراء مباشر ضدها من قبل الوزارة.

وأوضح المصدر أن وزارة الصحة تخطر الجهات المعنية للتعامل مع الموقف والوصول إلى هذه الحالات لإقناعها بالعودة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

هروب سيدة مشردة كانت تتلقى العلاج عقب ولادتها

جاء ذلك بعد أن شهد مستشفى قنا العام واقعة هروب سيدة مشردة كانت تتلقى العلاج عقب ولادتها داخل أحد الأقسام الطبية بالمستشفى، وذلك بعد أن تم إنقاذها من الشارع بواسطة لجنة حماية الطفل، ووضع أطفالها في دور رعاية.

وأوضح مصدر بالمستشفى أن السيدة غادرت مقر العلاج دون إذن طبي أو استكمال المتابعة، رغم حالتها الصحية الحرجة، مشيرًا إلى أنه يشتبه في إصابتها بفيروس الإيدز.

وأكد المصدر أنه تم إخطار الجهات الأمنية والصحية المختصة بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الحالة حفاظا على سلامتها وسلامة الآخرين.

