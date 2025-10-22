الأربعاء 22 أكتوبر 2025
نائب وزير الصحة يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى الشيخ زويد

عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، اجتماعًا مع اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، لبحث سبل رفع جاهزية المنشآت الصحية والمستشفيات، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين والأشقاء الفلسطينيين، جاء ذلك بمقر ديوان عام المحافظة.

 

تأمين القوى البشرية والتخصصات الطبية الدقيقة


ناقش الاجتماع الخطة التنفيذية لتطوير المنشآت الصحية، مع التركيز على توافر الأدوية، المستلزمات الطبية، والتجهيزات، إلى جانب تأمين القوى البشرية والتخصصات الطبية الدقيقة، بما في ذلك الطب النفسي وعلاج الإدمان، كما تم استعراض خطة الإمداد الدوائي لضمان استدامة المخزون الاستراتيجي، والتنسيق بين القطاعات للاستجابة السريعة للطوارئ، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.


عقب الاجتماع، تفقد نائب الوزير مستشفى الشيخ زويد المركزي، حيث اطلع على سير العمل بأقسام الطوارئ، العمليات، الرعاية المركزة، الحضانات، والعيادات الخارجية، وتأكد من توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية، واستمع إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمات، كما تفقد سيارة الأشعة المقطعية المتنقلة، ووجه بتحسين بيئة عمل الأطباء، وزيادة طفايات الحريق، وتعزيز أعمال النظافة الدورية، مؤكدًا أهمية المتابعة الميدانية لضمان استدامة الخدمة بأعلى معايير الجودة.

اختتم الدكتور محمد الطيب جولته بزيارة وحدة طب أسرة البشلاق، حيث اطلع على معدلات التردد اليومية ووجه بتنظيم قوافل توعوية لتعريف الأهالي بالخدمات المتاحة، كما أصدر توجيهات بتشكيل لجنة فنية دائمة لتدريب العاملين على معايير مكافحة العدوى والجودة، وتفقد الصيدلية ومخزن الأدوية للتأكد من توافر جميع الأصناف الدوائية.

شهد الاجتماع حضور اللواء عاصم سعدون، نائب المحافظ، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، وعدد من قيادات وزارة الصحة، مما يعكس التنسيق الوثيق بين الوزارة والمحافظة لتحقيق أهداف المنظومة الصحية.

تحرك عاجل من الصحة بعد هروب سيدة مشردة من مستشفى قنا يشتبه بإصابتها بالإيدز

وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يفاجئ وحدة جديلة: إعادة توزيع القوى البشرية بما يلائم حجم العمل

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن هذه الجهود تأتي لضمان تقديم خدمات طبية عاجلة وآمنة، بما يعزز الثقة في النظام الصحي بشمال سيناء.

الجريدة الرسمية