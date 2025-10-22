الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أخبار مصر

نائب وزير الصحة يتفقد ميناء رفح البري لضمان جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ

تفقد د.محمد الطيب
تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، ميناء رفح البري بمحافظة شمال سيناء، برفقة اللواء عاصم عمر، نائب المحافظ، لمتابعة جاهزية الخدمات الصحية والطوارئ، والتأكد من استعداد الفرق الطبية والمستلزمات للتعامل مع أي حالات طارئة، وضمان تقديم الرعاية العاجلة على مدار الساعة.

رفع درجة الاستعداد في المنافذ الحدودية والمنشآت الصحية بشمال سيناء

صرح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أن هذه الزيارة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، برفع درجة الاستعداد في المنافذ الحدودية والمنشآت الصحية بشمال سيناء، لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين.

وأوضح أن نائب الوزير تفقد أقسام الحجر الصحي، واطلع على مخزون التطعيمات والأمصال، والتأكد من صلاحيتها وسلامة الجرعات، كما راجع كفاءة أجهزة الإسعافات الأولية والمعدات الطبية.

وأضاف عبد الغفار أن الزيارة شملت مراجعة مخزون أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية، والتأكد من إجراءات السلامة، بما في ذلك صلاحية طفايات الحريق وتوزيعها.

كما تفقد نائب الوزير سيارات القوافل العلاجية المتمركزة بالميناء، للتأكد من جاهزيتها الفنية وتوافر الكوادر الطبية بجميع التخصصات والمستلزمات اللازمة، موكدًا استعداد الفرق الطبية لتقديم الرعاية الفورية فور فتح المعبر.

حرص الدولة على تأمين الميناء طبيًا ودعم الأطقم الطبية

وأشاد نائب الوزير بالتنسيق المستمر بين قطاعات الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا حرص الدولة على تأمين الميناء طبيًا ودعم الأطقم الطبية لضمان سرعة الاستجابة وتقديم الرعاية للمواطنين والأشقاء الفلسطينيين.

نائب وزير الصحة يوجه بتسريع مشروع الغسيل الكلوي في مستشفى العريش العام

الصحة: زواج الأطفال جريمة تدمر مستقبل 300 ألف طفلة سنويًا وحملة "طفولتها حقها" صرخة لإنقاذ بناتنا

ورافقه في الجولة عدد من قيادات الوزارة ومديرية الشئون الصحية بشمال سيناء. 

