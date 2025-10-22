الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة تبدأ تفعيل البرنامج القومي للوقاية من روماتيزم القلب

اللجنة القومية للوقاية
اللجنة القومية للوقاية من مرض روماتيزم القلب

عقدت اللجنة القومية لروماتيزم القلب اجتماعها الأول في تشكيلها الجديد، اليوم الأربعاء، بديوان وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية، برئاسة الدكتور فتحي مقلدي، وبحضور الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، لوضع خطة عمل مستدامة لمكافحة أمراض القلب الروماتيزمية.

البرنامج القومي للوقاية من روماتيزم القلب

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بتفعيل البرنامج القومي للوقاية من روماتيزم القلب. 

وأوضح أن اللجنة تضم نخبة من العلماء والمتخصصين، إلى جانب ممثلين من الجهات المعنية، لضمان تنوع علمي ومؤسسي يعزز كفاءة تحقيق الأهداف.

استراتيجية الصحة الوطنية 2024-2030 ورؤية مصر 2030

أكد الدكتور محمد حساني أن اللجنة تدعم استراتيجية الصحة الوطنية 2024-2030 ورؤية مصر 2030، من خلال تطوير الخدمات الوقائية، تعزيز البحث العلمي، والمساهمة في تحقيق التنمية الصحية المستدامة.

وأشار الدكتور فتحي مقلدي، إلى أن اللجنة تهدف إلى تعزيز الوقاية والتوعية المجتمعية، خاصة بين أولياء الأمور، مع تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق أثر صحي ملموس.

استعرض الدكتور علاء الغمراوي، أمين اللجنة، الجهود الوطنية التي ساهمت في خفض معدلات الإصابة خلال العقدين الماضيين، موضحًا الخطط المستقبلية لتكثيف الكشف المبكر، تطوير الخدمات العلاجية، وإنشاء مراكز تميز متخصصة.

وأكد أعضاء اللجنة التزامهم بدعم المبادرات الوطنية من خلال تعزيز التوعية، تكثيف الترصد، إنشاء سجل وطني للمرض، وتطوير البحوث الطبية بالتعاون مع الجهات الدولية.

نائب وزير الصحة يتفقد ميناء رفح البري لضمان جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ

نائب وزير الصحة يوجه بتسريع مشروع الغسيل الكلوي في مستشفى العريش العام


اختتم الاجتماع بتوصيات تشمل تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، تشكيل لجان فرعية متعددة التخصصات للتنفيذ الميداني، وتقديم تقارير دورية لمتابعة التقدم وتقييم النتائج، لضمان استدامة الجهود في مكافحة روماتيزم القلب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهات الدولية التوعية المجتمعية الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبدالغفار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار رئيس مجلس الوزراء رؤية مصر 2030 رؤية مصر وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

نائب وزير الصحة يتفقد ميناء رفح البري لضمان جاهزية الخدمات الطبية والطوارئ

نائب وزير الصحة يوجه بتسريع مشروع الغسيل الكلوي في مستشفى العريش العام

الصحة: زواج الأطفال جريمة تدمر مستقبل 300 ألف طفلة سنويًا وحملة "طفولتها حقها" صرخة لإنقاذ بناتنا

بدائل صحية لاستخدام الملح في الطعام لمرضى ضغط الدم

الأطباء تحذر بعد تحويل أخصائية علاج طبيعي للتحقيق بعد حقنها لحالات بفيلر وبوتوكس

وزير الصحة يبحث ميكنة منظومة تغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI)

وزير الصحة: ميكنة جميع منافذ صرف الألبان الصناعية المدعمة

رئيس المؤسسة العلاجية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير الرعاية المركزة بمستشفى القبطي

الأكثر قراءة

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

هيثم الحريرى: قرار استبعادي من انتخابات النواب لم يستند إلى أسباب قانونية سليمة

نائب ترامب: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

مصرع "عصفور الصعيد" في تبادل للأعيرة النارية مع الشرطة بسوهاج

حسام حسن ويورتشيتش ينافسان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولده، أشهر مؤلفات إبراهيم الدسوقي وأشهر ألقابه

لماذا نهى النبي عن كثرة الضحك وهل لها علاقة بموت القلب؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

المزيد
الجريدة الرسمية