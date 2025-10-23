56.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نحو 56.3 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 2.084 مليون ورقة منفذة على 150 ألف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 212.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.879 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.



واستحوذت الأسهم على 12.58 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 87.47 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.726 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 37576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 46100 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 16978 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11997 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 15720 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة.

