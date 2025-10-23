الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

56.3 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة اليوم الأربعاء

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة الأربعاء نحو 56.3  مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 2.084 مليون ورقة منفذة على 150 ألف عملية.


وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 212.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.879 مليون ورقة منفذة على 153 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.


واستحوذت الأسهم على 12.58 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 87.47 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة الأربعاء 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الأربعاء، وخسر رأس المال السوقي 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.726 تريليون جنيه.

 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

وانخفض  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 37576 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 46100 نقطة، وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 16978 نقطة، فيما صعد  مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4284 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 11997 نقطة، وقفز  مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 15720 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3829 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة اجمالي قيم داخل المقصورة التداول داخل المقصورة قيمة التداول داخل المقصورة قيمة التداول للسندات

مواد متعلقة

بـ 2 مليار جنيه، البورصة تواصل نزيف الخسائر في ختام تعاملات الأربعاء

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشارك في القمة العربية الإسلامية بالدوحة.. يبحث تطورات حرب غزة والاعتداءات الإسرائيلية مع قادة قطر وتركيا وإيران وباكستان.. ويستقبل ملك إسبانيا بالقاهرة

أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع سعر الذهب وارتفاع الدولار والبيض.. البورصة تربح 15 مليار جنيه.. خبير اقتصادي يكشف تأثير رفع أسعار الوقود في أكتوبر المقبل على التضخم

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 18 مليار جنيه.. صندوق النقد يكشف موعد زيارة مصر لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.. فرض تدابير وقائية مؤقتة بنسبة 16.2% على واردات البيليت

أخبار الاقتصاد اليوم: البورصة تربح 33 مليار جنيه.. ارتفاع كرتونة البيض الأحمر.. استقرار الذهب في ختام التعاملات.. البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 10.7% في أغسطس 2025

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

أخبار الاقتصاد اليوم: البنك المركزي يعلن ارتفاع التضخم.. البيتكوين تقترب من 120 ألف دولار.. الضرائب تكشف آخر موعد لتقديم التسويات السنوية المعدلة لضريبة المرتبات والأجور

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

ريال مدريد يقتنص فوزا صعبا من يوفنتوس 0/1 في دوري أبطال أوروبا

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بعد الجولة الـ 11 وموقف الزمالك

أول صور من خطوبة سارة ابنة إبراهيم حسن

حزمة تمويلية بـ 7,4 مليار يورو ودعم مصر في أزمة سد النهضة يتصدران نتائج القمة المصرية الأوروبية

محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول وفرانكفورت بالدقيقة 74

زيزو يقترب من الصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ11

تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومصاعب

أفضل الأعمال في شهر جمادى الأولى وفضائله

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

المزيد
الجريدة الرسمية