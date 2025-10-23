الخميس 23 أكتوبر 2025
رياضة

دوري أبطال أوروبا، سبورتنج لشبونة يحقق ريمونتادا مثيرة ويفوز 2-1 أمام مارسيليا

دوري أبطال أوروبا، حقق فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي ريمونتادا مثيرة، وحول تأخره بهدف أمام ضيفه مارسيليا الفرنسي، إلى الفوز 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب خوسيه ألفالادي، في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

أحرز هدف التقدم لمارسيليا إيجور بايشاو في الدقيقة 14 من اللقاء، ثم تعادل سبورتنج في الدقيقة 69 عن طريق جيني، قبل أن يخطف أليسون سانتوي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 86.

تشكيل سبورتنج لشبونة أمام مارسيليا

وأعلن روي بورجيس المدير الفني لفريق سبورتنج لشبونة تشكيل فريقه لمواجهة مارسيليا وضم كل من:

حراسة المرمى: روي سيلفا

الدفاع: إيفان فريسنيدا كوراليزا - زينو ديباست - جونكالو ايناسيو - ماكس أراخو

الوسط: مورتين هولماند - جواو سيمويس - جيوفاني كويندا - فرانشيسكو ترينكاو - بيدرو جونزاليس

الهجوم: لويس سواريز

تشكيل مارسيليا أمام سبورتنج لشبونة

وأعلن روبرتو دي زيربي المدير الفني لفريق مارسيليا الفرنسي تشكيلة فريقه لمواجهة سبورتنج لشبونة.. وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: جيرونيمو رولي

الدفاع: بنجامين بافار - نايف أكرد - ليوناردو باليردي - إيميرسون بالميري

الوسط: آرثر فيرميرين - بيير إميل هويبرج - إيجور بايشاو - ماسون جرينوود - تيموثي وياه

الهجوم: بيير إيميريك أوباميانج

موعد مباراة سبورتنج لشبونة ضد مارسيليا والقنوات الناقلة

ونطلقت مباراة سبورتنج لشبونة ضد أولمبيك مارسيليا في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب خوسيه ألفالادي الذي يتسع لما يزيد عن 50 ألف متفرج.

