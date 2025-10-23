السيسي يشارك في عشاء عمل مع قادة أوروبا ويلقي كلمة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة المصرية الأوروبية بمقر المجلس الأوروبي في بروكسل، في عشاء عمل على شرف الرئيس استضافه أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي، وذلك بحضور رؤساء دول وحكومات فرنسا، إسبانيا، هولندا، اليونان، إستونيا، بولندا، الدنمارك، ليتوانيا، قبرص، رومانيا، لاتفيا، لوكسمبورج، كرواتيا، أيرلندا، بلغاريا، النمسا وفنلندا، وبحضور رئيسة المفوضية الأوروبية.

وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس في هذه المناسبة:

أتوجه بخالص شكرى وعميق امتنانى، للسيد "كوستا"، على مبادرته الطيبة لتنظيم هذا العشاء.. وسعادتى بحجم ومستوى المشاركة، من جانب السادة رؤساء وقادة الدول والحكومات الأوروبية الصديقة، والسـيدة رئيســة المفوضـــية الأوروبيــة.. بما يمثل فرصة فريدة للتشاور وتبادل وجهات النظر، حول مسار العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فى ظل لحظة دولية دقيقة، تتطلب منا جميعا، تعزيز جسور التفاهم والتعاون، من أجل مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا لشعوبنا، ومنطقتينا وجوارنا المشترك.

وأود أن أغتنم هذه الفرصة اليوم، لأؤكد لكافة الحضور الكريم، الاهتمام الكبير الذى توليه مصر، للعمل سويا مع الاتحاد الأوروبى، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية والشاملة القائمة بين الجانبين وهى الشراكة التى لا ننظر إليها، باعتبارها قائمة بين مصر ومؤسسات الاتحاد الأوروبى فحسب، وإنما تشمل مسار العلاقات الثنائية بين مصر وجميع الدول الأعضاء بالاتحاد، بما يحقق مصالح الشعب المصرى، والشعوب الأوروبية على حد سواء.

لقد كان من دواعى سرورى، المشاركة اليوم فى أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى.. والتى أكدت خلالها، تطلعنا لأن تمثل نقطة انطلاق حقيقية، فى مسار التنسيق والتعاون، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى، بمفهومها الواسع كنموذج يحتذى به فى التعاون بين شطرى المتوسط.

واسمحوا لى أن أعرب مجددا، عن جزيل الشكر، لصديقى الرئيس "كوستا ولكافة الحضور، على الاستضافة الكريمة وأتمنى لنا جميعا، أمسية مثمرة وحوارًا بناء.



