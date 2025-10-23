بدء غلق كوبري الأزهر السفلي (أحمد ماهر) 3 أيام لاستكمال تغيير الأرضية

وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، منذ قليل، الحواجزَ الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق كوبرى الأزهر السفلى (أحمد ماهر) في الاتجاه القادم من باب الشعرية إلى باب الخلق لتنفيذ أعمال استكمال تغيير الأرضية الإيبوكسية للكوبرى القادم من شارع الأزهر.

غلق كوبرى الأزهر السفلى

كانت الإدارة العامة لـمرور القاهرة أعلنت عن غلق كوبرى الأزهر السفلى (أحمد ماهر) في الاتجاه القادم من باب الشعرية إلى باب الخلق، لمدة 3 أيام، وذلك اعتبارًا من الساعة 12:05 صباح يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر 2025، ضمن أعمال استكمال تغيير الأرضية الإيبوكسية للكوبرى القادم من شارع الأزهر.





وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لمواجهة أى كثافات متوقعة وتيسير حركة السيارات، مع التنسيق الكامل مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية والعلامات التحذيرية والإرشادية، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.