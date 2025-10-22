دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتقدم على أياكس برباعية في الشوط الأول

تقدم فريق تشيلسي الإنجليزي علي أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-1 قي الشوط الأول في المباراة التي تجمعهما بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي ضد أياكس في دوري ابطال اوروبا

أحرز رباعية تشيلسي مارك جويو ومويسيس كايسيدو وإنزو فيرنانديز وإستيفاو ويليان في الدقائق 18 و27 و45 و6+ 45

ةاحرز هدف اياكس فوتر فيجورست في الدقيقة 33



ويملك تشيلسي في رصيده ثلاث نقاط بالمركز الـ 18 في جدول ترتيب مرحلة الدوري قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل أياكس أمستردام المركز الـ 35 وقبل الأخير دون رصيد من النقاط.

وخسر أياكس أمام الإنتر الإيطالي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى، كما خسر أمام مارسيليا الفرنسي برباعية نظيفة في الجولة الثانية، بينما خسر تشيلسي في الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1 – 3، بينما تغلب في الجولة الثانية على بنفيكا البرتغالي بهدف دون مقابل.

جدير بالذكر أن نظام مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا ينص على صعود الفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا بين الـ36 فريقًا، فيما يخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقًا بنظام الذهاب والإياب لتحديد 8 فرق أخرى تتأهل إلى الدور ذاته، وصولًا إلى النهائي من أجل رفع الكأس يوم 30 مايو 2026، وهو موعد إقامة المباراة النهائية في العاصمة المجرية "بودابست".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.