الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

دوري أبطال أوروبا، تشيلسي يتقدم على أياكس برباعية في الشوط الأول

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

تقدم فريق تشيلسي الإنجليزي علي أياكس أمستردام الهولندي بنتيجة 4-1 قي الشوط الأول في المباراة التي تجمعهما بملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي ضد أياكس في دوري ابطال اوروبا

أحرز رباعية تشيلسي مارك جويو ومويسيس كايسيدو وإنزو فيرنانديز وإستيفاو ويليان  في الدقائق 18 و27 و45 و6+ 45

ةاحرز هدف اياكس فوتر فيجورست في الدقيقة 33


ويملك تشيلسي في رصيده ثلاث نقاط بالمركز الـ 18 في جدول ترتيب مرحلة الدوري قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل أياكس أمستردام المركز الـ 35 وقبل الأخير دون رصيد من النقاط.

 

وخسر أياكس أمام الإنتر الإيطالي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الأولى، كما خسر أمام مارسيليا الفرنسي برباعية نظيفة في الجولة الثانية، بينما خسر تشيلسي في الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 1 – 3، بينما تغلب في الجولة الثانية على بنفيكا البرتغالي بهدف دون مقابل.

 

جدير بالذكر أن نظام مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا ينص على صعود الفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى الدور الثاني في دوري أبطال أوروبا بين الـ36 فريقًا، فيما يخوض أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين ملحقًا بنظام الذهاب والإياب لتحديد 8 فرق أخرى تتأهل إلى الدور ذاته، وصولًا إلى النهائي من أجل رفع الكأس يوم 30 مايو 2026، وهو موعد إقامة المباراة النهائية في العاصمة المجرية "بودابست".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري ابطال اوروبا تشيلسي ضد أياكس تشيلسي أياكس أمستردام

مواد متعلقة

الزمالك يجهز شكوى لرابطة الأندية ضد جماهير الأهلي

المصري يرفض استعادة الصدارة من الأهلي بالتعادل السلبي أمام سموحة (صور)

الدوري الممتاز، تعادل المصري وسموحة سلبيا في الشوط الأول

كينجسلي إيدوو يقود المصري في مباراة سموحة بالدوري الممتاز

طاقم تحكيم بوتسواني لإدارة مباراة التأمين الإثيوبي وبيراميدز

رسميا، بيراميدز يواجه التأمين الأثيوبي ذهابا وإيابا بالقاهرة

ماييلي يقود تشكيل بيراميدز في مواجهة فاركو في الدوري المصري

نجم مانشستر يونايتد يلمح إلى رحيل محمد صلاح عن ليفربول

الأكثر قراءة

تراجع كبير في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الأربعاء، عيار 21 يسجل هذا الرقم

ريال مدريد يقتنص فوزا صعبا من يوفنتوس 0/1 في دوري أبطال أوروبا

الأهلي يتصدر ترتيب الدوري بعد الجولة الـ 11 وموقف الزمالك

أول صور من خطوبة سارة ابنة إبراهيم حسن

حزمة تمويلية بـ 7,4 مليار يورو ودعم مصر في أزمة سد النهضة يتصدران نتائج القمة المصرية الأوروبية

محمد صلاح يشارك في مباراة ليفربول وفرانكفورت بالدقيقة 74

زيزو يقترب من الصدارة، ترتيب هدافي الدوري المصري بعد الجولة الـ11

تشيلسي يكتسح أياكس بخماسية في دوري أبطال أوروبا

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الأربعاء

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني بختام تعاملات اليوم

آخر تطورات سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سورية المركزي

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الشعور بالجوع في المنام وعلاقته بوجود أزمات ومصاعب

أفضل الأعمال في شهر جمادى الأولى وفضائله

دار الإفتاء توضح معنى قول النبي عليه السلام «إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ»

المزيد
الجريدة الرسمية