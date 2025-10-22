الأربعاء 22 أكتوبر 2025
رياضة

المصري يرفض استعادة الصدارة من الأهلي بالتعادل السلبي أمام سموحة (صور)

المصري وسموحة، فيتو
المصري وسموحة، فيتو

الدوري الممتاز، تعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحة السكندري، سلبيا في مباراة الفريقين على استاد السويس الجديد في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

مباراة المصري وسموحة

جاءت المباراة متوسطة المستوى من الفريقين في الشوط الأول وزادت قوتها في الشوط الثاني لكن دون فاعلية حقيقية علي مرمي أي منهما، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات المباراة.

 

ترتيب المصري وسموحة في جدول الدوري المصري

وتراجع فريق النادي المصري الي المركز الثالث في ترتيب الدوري الممتاز بـ19 نقطة، من الفوز في 5 مواجهات والتعادل في 4 لقاءات، والخسارة في مباراتين.

ويحتل فريق سموحة المركز الـ8  في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ15 نقطة، من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 6 مباريات والخسارة في مواجهة وحيدة

تشكيل المصري لمباراة سموحة

ودخل المصري المباراة بالتشكيل التالي: 

 حراسة المرمى: محمود حمدي 

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي 

خط الوسط: محمود حمادة، بونور موجيشا، ميدو جابر، عمر الساعي، أحمد القرموطي 

خط الهجوم: كينجسلي إيدوو.

فيما تواجد على دكة البدلاء كلا من محمد شحاتة، أحمد عيد، الناشئ عبد الوهاب نادر،  أحمد منصور  ، أحمد علي عامر  ، مصطفى أبو الخير، منذر طمين، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم.

الدوري الممتاز المصري البورسعيدي المصري الدورى المصرى الممتاز

