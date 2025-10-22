الأربعاء 22 أكتوبر 2025
رياضة

الدوري الممتاز، تعادل المصري وسموحة سلبيا في الشوط الأول

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي،

الدوري الممتاز، تعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحة السكندري، سلبيا في الشوط الأول على استاد السويس الجديد في الجولة الـ11 من الدوري المصري الممتاز.

مباراة المصري وسموحة

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من الفريقين دون فاعلية حقيقية علي مرمي أي منهما، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط.

  

تشكيل المصري لمباراة سموحة

ودخل المصري المباراة بالتشكيل التالي: 

 حراسة المرمى: محمود حمدي 

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد هاشم، خالد صبحي، عمرو سعداوي 

خط الوسط: محمود حمادة، بونور موجيشا، ميدو جابر، عمر الساعي، أحمد القرموطي 

خط الهجوم: كينجسلي إيدوو.

فيما يتواج على دكة البدلاء كلا من محمد شحاتة، أحمد عيد، الناشئ عبد الوهاب نادر،  أحمد منصور  ، أحمد علي عامر  ، مصطفى أبو الخير، منذر طمين، صلاح محسن، عبد الرحيم دغموم.

ترتيب المصري وسموحة في جدول الدوري المصري

ويحتل النادي المصري وصافة ترتيب الدوري الممتاز بـ18 نقطة، من الفوز في 5 مواجهات والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في مباراتين.

وعلى الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ14 نقطة، من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 5 مباريات والخسارة في مواجهة وحيدة

الجريدة الرسمية