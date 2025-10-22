مصادر سودانية تكشف تفاصيل هجوم الفجر على مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة

أفاد وسائل إعلام سودانية، اليوم، باستهداف جديد لـ مطار الخرطوم عبر قصف الطائرات المسيرة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان ووقوع حرائق داخل المطار، وجاء هذا التطور بعد يوم واحد فقط من هجوم مماثل.

مليشيا الدعم السريع تستهدف مطار الخرطوم بالطائرات المسيرة

وذكرت صحيفة "الراكوبة" السودانية، أن الهجوم الذي طال مطار الخرطوم وقع بعد ساعات فقط من إعلان سلطات الطيران المدني عن إعادة تشغيل، وبدء الرحلات الداخلية اعتبارًا من اليوم.

وكان مصدر عسكري أفاد في وقت سابق لوكالة "فرانس برس"، أن مضادات الجيش السوداني تصدت للمسيرات.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أغارت طائرات مسيرة على محيط مطار الخرطوم، قبل يوم واحد من الموعد المحدد لإعادة فتح المطار أمام الرحلات الداخلية للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

أصوات انفجارات فى محيط مطار الخرطوم وقت الفجر

وقال شهود عيان، إنهم سمعوا أصوات طائرات مسيرة في سماء وسط الخرطوم وجنوبها، بالإضافة إلى أصوات انفجارات في محيط المطار، بين الرابعة والسادسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأغلق مطار الخرطوم منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وميلشيا الدعم السريع في أبريل 2023، وهو نزاع أدى إلى تدمير كبير للبنية التحتية في العاصمة.

