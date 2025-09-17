مقتل قائد مليشيا الدعم السريع وابن خال حميدتي في الفاشر، والجيش السوداني يحرز تقدما

أكدت صحيفة "الراكوبة نيوز" السودانية على مقتل أحد القادة البارزين في مليشيا الدعم السريع، وهو العميد سالم صالح عيسى، ابن خال زعيم المليشيا حميدتي والمقرب منه، وهو الذي شن هجومًا على مدينة الفاشر السودانية.

مقتل قائد بارز في مليشيا الدعم السريع

وأشارت صحيفة "الراكوبة نيوز" السودانية أن خبر مقتل القائد البارز في مليشيا الدعم السريع أكدته مصادر عسكرية، وفقًا لمجلة أفق جديد، موضحة أن العميد سالم صالح عيسى، القائد البارز في المليشيا الدعم السريع، فارق الحياة متأثرًا بإصابات لحقت به خلال المواجهات الأخيرة، التي شهدتها مدينة الفاشر، وذلك في أعقاب عملية عسكرية واسعة النطاق أشرف عليها نائب قائد المليشيا، عبد الرحيم دقلو، الذي تولى بنفسه قيادة الهجوم على المدينة الواقعة في ولاية شمال دارفور.

مقتل ابن خال حميدتي في الفاشر، فيتو

وأشارت الصحيفة السودانية إلى أن مقتل سالم صالح عيسى تزامن مع تصاعد حدة الاشتباكات في الفاشر، حيث أفاد شهود عيان من السكان الفاشر بأن المعارك امتدت إلى عدة أحياء داخل المدينة، حيث تقدمت وحدات من قوات الدعم السريع باتجاه مواقع الفرقة السادسة مشاة، التابعة للقوات المسلحة السودانية.

المواجهات عنيفة في الفاشر ومقتل قائد هجوم المليشيا

وشهدت مدينة الفاشر تبادلًا مكثفًا للقصف المدفعي، وتكتيكات هجومية متقدمة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا، في واحدة من أكثر المواجهات عنفًا منذ اندلاع النزاع، وسط استمرار الحصار المفروض على المدينة لأكثر من عام، وتدهور متسارع في الأوضاع الإنسانية والخدمية.

مقتل العميد سالم صالح عيسى المقرب من حميدتي، فيتو



وكشف المصادر العسكرية مقتل قائد هجوم المليشيا على الفاشر، العميد سالم صالح عيسى، ابن خال حميدتي، مشيرًا إلى اتساع دائرة الخلافات في أوساط الدعم السريع بالفاشر، مع ورود أنباء عن اعتقال قائد في المليشيا يدعى عباس كتر وابنه، بتهمة الخيانة والتواصل مع الجيش.

وأعلنت الفرقة السادسة مشاة بالفاشر عن صد هجوم عنيف بالرقم 241، شنته مليشيا على مدينة الفاشر، من ثلاثة محاور، شملت الشرقي والشمالي الغربي والجنوبي، بأكثر من 50 عربة مصفحة ومركبات قتالية أخرى. وتمكن الجيش السوداني من التصدي للمليشيا، التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

محاولة لتسجيل نصر معنوي بالسيطرة على الفاشر

وأسفرت المعركة عن الاستيلاء على عدد من المركبات القتالية بحالة جيدة، وحرق 9 كمندر واستلام 4 براندي، إضافة إلى مقتل وإصابة المئات من عناصر المليشيا وفرار أعداد كبيرة منهم شمال غرب مدينة الفاشر.

وأكد الفرقة السادسة مشاة بالجيش السوداني في بيان له، أن المليشيا حشدت قواتها المشاة ومركباتها من كل اتجاه في محاولة لتسجيل نصر معنوي بالسيطرة على الفاشر، لإقناع الرباعية وتعويض هزائمها في مدينة بارا، مشيرة إلى أن أن قوات الفاشر ثابتة وصامدة ولن تهزم بإذن الله، وأن الميدان شهد تقدمًا وانفتاحًا كبيرًا لقواتنا في العديد من المحاور القتالية.



