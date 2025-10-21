البرهان: الجيش السوداني يتصدى لهجوم ميليشيا الدعم السريع على مطار الخرطوم بالمسيرات

أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، أن الجيش تصدى لهجوم بـ طائرات مسيّرة شنّته ميليشيا الدعم السريع على مطار الخرطوم، مؤكدًا أن القوات المسلحة أسقطت المسيّرات قبل أن تصل إلى أهدافها.

البرهان يؤكد عزم الجيش السوداني القضاء على التمرد

وشدد البرهان على أن القوات المسلحة عازمة على القضاء التام على التمرد، قائلًا: “لن نسمح بعودة المتمردين مرة أخرى، ولن يكون للمرتزقة أي دور في مستقبل السودان”.

البرهان يفتح بابا السلام أمام الدعم السريع بشروط

وأضاف أن الخرطوم ترحب بأي مسار للسلام، شرط أن يكون سلامًا وطنيًا خالصًا يقوم على الثوابت الوطنية الراسخة، بعيدًا عن الضغوط أو الإملاءات الخارجية.

وذكرت تقارير إعلامية، أن هناك قرارا بتشغيل مطار الخرطوم الدولي للرحلات الداخلية بدءا من الأربعاء.

وقال مطار الخرطوم الدولي في بيان صادر عنه أمس الإثنين: جاهزون لاستقبال الرحلات تدريجيا.

ويعكس ذلك حالة الاستقرار الأمني التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، بعد النجاحات العسكرية الكبيرة التي حققها الجيش السوداني مؤخرا ضد مليشيا الدعم السريع.

